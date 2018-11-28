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Рубрика: Общество

Есть чего ждать

Треть россиян уверены, что жизнь меняется к лучшему
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7731 (268)
В ближайшие пять лет жизнь изменится в лучшую сторону. В это верят 35 процентов россиян, принявших участие в опросе социологического холдинга "Ромир".

28 процентов считают, что жизнь, скорее всего, станет лучше. Сторонников пессимистичных взглядов на порядок меньше - не верит в позитивные изменения почти четверть опрошенных (24 процента). Закономерно, что среди оптимистов больше всего молодежи в возрасте от 18 до 24 лет - 40 процентов.

Комментируя итоги этого опроса, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отмечает, что на ближайшие пять лет у правительства есть четкие планы по повышению качества жизни. Речь идет о совершенствовании систем здравоохранения и образования, о вовлечении не менее половины населения страны в здоровый образ жизни.

"Но самое главное - это борьба с бедностью. Предполагается сократить ее в два раза. Соответственно доходы малообеспеченных граждан должны вырасти вдвое. Будет выполнять правительство свои обязательства и по росту пенсий, и по поддержанию минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. А за счет инфраструктурных проектов будут создаваться новые качественные рабочие места", - подчеркивает Александр Сафонов.

Фото: depositphotos.com
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"Анализируя опрос, я могу выделить как объективные, так и субъективные факторы, - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова. - Среди объективных - явное улучшение макроэкономической конъюнктуры: растет промышленное производство, расширяются потребительские расходы российских домохозяйств, на умеренном уровне продолжают оставаться безработица и инфляция. По глобальному индексу ведения бизнеса Doing Business Россия в 2018 году поднялась на четыре позиции, заняв 31-е место (в 2011 году - 124-е место). Среди субъективных - традиционная для нашего менталитета вера в лучшее будущее и надежда на него".

Согласен с общими выводами опроса и проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. "По последним соцопросам, - говорит он, - 14 процентов россиян считают, что следующий год будет хорошим. Еще 23 процента говорят о том, что он будет хорошим, но не во всем. 31 процент придерживаются нейтральной позиции. Плохим, но не во всем следующий год будет для 12 процентов россиян. Однако долгосрочные ожидания гораздо более оптимистичны, чем краткосрочные. Так, 68 процентов россиян считают, что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее".

Общество Соцсфера Социология
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