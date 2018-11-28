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28.11.2018 12:25
Рубрика: Экономика

Ученые назвали профессии, которые исчезнут с рынка труда

Текст: Надежда Толстоухова
Ученые российского Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ определили список профессий, которые в ближайшее время исчезнут, уступив место роботам. Данные приведены в опубликованном сегодня докладе о человеческом развитии РФ "Человек и инновации", подготовленном под эгидой Аналитического центра при правительстве РФ.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Один из авторов доклада, директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок, ссылаясь на исследование Оксфордского университета по роботизации труда и данные Росстата, составил список, в который попали как рабочие профессии, так и профессии служащих.

В первый попали, к примеру, раздельщики мяса и рыбы, сборщики электромеханического оборудования. Во второй - сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ритейле, кредитые аналитики, страховщики-андеррайтеры, риэлторы, офисные клерки, технические специалисты по медицинским картам и записям. Вероятность исчезновения всех перечисленных профессий ученый оценил в диапазоне от 0,91 до 0,99.

Эксперты назвали профессии, которые не нужны Москве

"Один из наиболее чувствительных секторов, который уже испытывает давление новых технологий, - оптовая и розничная торговля, ремонт, в котором занято почти 13 миллионов россиян, - пишет Александр Чулок в своей статье. - Уже сейчас в мире появляются безлюдные магазины, использующие RFID-метки и современные коммуникационные технологии для оплаты покупок. Новые платформенные технологии и "маркет-плейсы" замещают традиционный ритейл, связывая напрямую потребителя и производителя".

Эксперт отметил, что в зоне наибольшего риска исчезновения находятся клерки, продавцы, складские логисты, ремонтники.

Однако далеко не всех специалистов заменят роботы. Конкуренции со стороны машин пока нет у гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников. Вероятность их исчезновения с рынка труда оценивается в десятитысячных долях, от 0,0014 до 0,0044.

Экономика Работа Наука и образование Высшая школа экономики Правительство Росстат
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