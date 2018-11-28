В мире
28.11.2018 15:22
Текст: Юрий Сизов

Ученым Беларуси предложили провести ревизию национальных разработок

Целевую "инвентаризацию" научных разработок считает продуктивным провести перед выходом на новые перспективные рынки заместитель председателя Палаты представителей белорусского парламента Болеслав Пирштук. "Мы строим инновационную экономику. И понятно, что традиционными методами, с традиционными продуктами очень сложно конкурировать на рынке", - пояснил парламентарий.

Свою позицию он изложил на международном научно-техническом форуме "Нефтехимия-2018" после ознакомления с разработками ученых, представленных на выставке инновационной продукции.  Пирштук с сожалением констатировал, что представленные "разработки пока не носят массовый промышленный характер". И как результат - очень много материалов приходится импортировать, отвлекая значительные  валютные ресурсы.

Фото: depositphotos.com
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Парламентарий, которого цитирует БЕЛТА, убежден в том, что отечественной науке "надо шагать быстрее". Он напомнил, что руководством страны поставлена задача к 2025 году выйти на ВВП в $100 млрд, а это почти вдвое превышает текущий уровень. Выполнить задачу, не имея инновационных разработок, считает зампредседателя Палаты представителей, просто невозможно. "Нужно искать новые формы, материалы и самое главное - новые рынки. Нужны экспортно ориентированные продукты", - подчеркнул он.

При этом Болеслав Пирштук признал, что многие лабораторные материалы так и не доходят до производителя. Поэтому, на его взгляд, необходимо "провести ревизию - все неперспективное отбросить, оставить только то, что востребовано сегодня на рынке. А для этого еще раз изучить спрос, импортную составляющую, которая приходит в Беларусь, и обеспечить производителей качественными предложениями, которые могут быть реализованы в промышленных масштабах", - подчеркнул заместитель председателя.

Парламентарий не скрывал, что у государства "есть претензии к разработчикам, в том числе, к ученому сообществу". Кроме того, сегодня даже при наличии собственных исходных материалов не все способны произвести качественный продукт. "Конечно, все дело в технологиях - их надо знать, ими надо владеть", - резонно добавил Болислав Пирштук.

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