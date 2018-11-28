В Бельгии медиков впервые обвинили в ошибочной эвтаназии

В Бельгии полиция впервые начала расследование по делу об эвтаназии, которую врачи могли ошибочно применить в отношении 38-летней пациентки в 2010 году, передает The Guardian.

Сообщается, что жительница Восточной Фландрии страдала от особой формы аутизма - синдрома Аспергера.

Спустя семь лет после того, как пациентку усыпили, семья женщины обратилась в полицию, заявив, что процедура проходила с рядом нарушений и их родственницу отравили.

Случай также вызвал многочисленные споры в научной среде. Специалисты так и не пришли к единому мнению - следует ли считать аутизм причиной для эвтаназии.

Между тем, процедуру легализовали в Бельгии в 2002 году. За последние 15 лет в стране усыпили более десяти тысяч человек.