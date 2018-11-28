В Болгарии представили устройство, способное читать вслух для слепых

В болгарском Пловдиве на встрече, посвященной проблемам лишенных зрения и слуха людей, было продемонстрировано устройство под названием "искусственное око".

Как сообщает местная газета "Марица", гаджет со встроенной камерой, весящий всего 22,5 грамма, крепится к очкам. Устройство "умеет" вслух читать книги незрячим людям. Кроме того, "искусственное око" способно сканировать лица других людей, сохранять до ста таких образов во внутренней памяти и называть их по имени при очередном распознавании. При этом, если лицо "встречается" впервые, гаджет вслух дает краткое описание внешности находящегося перед ним человека.

Среди полезных функций "ока" также присутствует умение распознавать номиналы банкнот.

Изобретение, призванное заметно облегчить жизнь слабовидящим и незрячим людям, разработано в Израиле и впервые представлено в Болгарии.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с властями страны по вопросу приобретения устройств. Рыночная стоимость одного такого "ока" - 4500 евро.