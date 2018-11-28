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28.11.2018 13:28
Рубрика: Общество

В Болгарии представили устройство, способное читать вслух для слепых

Текст: Александр Гацак
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В болгарском Пловдиве на встрече, посвященной проблемам лишенных зрения и слуха людей, было продемонстрировано устройство под названием "искусственное око".

Фото: Архив Владимира Васкевича
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Как сообщает местная газета "Марица", гаджет со встроенной камерой, весящий всего 22,5 грамма, крепится к очкам. Устройство "умеет" вслух читать книги незрячим людям. Кроме того, "искусственное око" способно сканировать лица других людей, сохранять до ста таких образов во внутренней памяти и называть их по имени при очередном распознавании. При этом, если лицо "встречается" впервые, гаджет вслух дает краткое описание внешности находящегося перед ним человека.

Фото: Depositphotos.com
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Среди полезных функций "ока" также присутствует умение распознавать номиналы банкнот.

Изобретение, призванное заметно облегчить жизнь слабовидящим и незрячим людям, разработано в Израиле и впервые представлено в Болгарии.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с властями страны по вопросу приобретения устройств. Рыночная стоимость одного такого "ока" - 4500 евро.

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