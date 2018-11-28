В Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России

У Финляндии нет территориальных претензий ни к одной стране мира, в том числе и к России. Этот факт, зафиксированный в фундаментальном двустороннем договоре 1992 года об основах отношений между Москвой и Хельсинки, подтвердили в финском МИД.

Таким образом, в Суоми отмежевались от инициативы молодежного крыла националистической партии "Истинные финны" (вторая политическая сила в финском парламенте), которая на осеннем съезде призвала правительство страны потребовать от РФ "возвращения территорий включая Карелию".

"Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", - сделали заявление в финском МИД, которое приводит ТАСС. Глава подразделения по связям с Россией Никлас Линдквист отметил, что Хельсинки заинтересован развивать трансграничное сотрудничество с соседним государством.

Напомним, что 10 февраля 1947 года страны-победительницы во Второй мировой войне подписали в Париже мирные договоры с государствами, воевавшими на стороне нацистской Германии. В частности, Финляндия признала территориальные приобретения СССР, подтвержденные в том числе предыдущими соглашениями.