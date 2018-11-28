В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов

В среду в Грузии проходит второй тур выборов президента республики.

За высший государственный пост в стране поборются экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе от объединения, куда входит "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

Первый тур показал, что их шансы практически равны: 66-летняя Зурабишвили получила 38,64 процента и 60-летний Вашадзе - 37,74 процента голосов. Всего на территории Грузии и за ее пределами работают 3703 избирательных участка, ЦИК республики зарегистрировал более 3,5 миллиона избирателей. Напомним, что это последние прямые выборы главы государства в Грузии: через шесть лет, с 2023 года, президента будет избирать коллегия из 300 делегатов.