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28.11.2018 09:38
Рубрика: В мире

В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов

Текст: Екатерина Забродина

В среду в Грузии проходит второй тур выборов президента республики.

Власти Грузии хотят списать банковские долги граждан

За высший государственный пост в стране поборются экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе от объединения, куда входит "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

Первый тур показал, что их шансы практически равны: 66-летняя Зурабишвили получила 38,64 процента и 60-летний Вашадзе - 37,74 процента голосов. Всего на территории Грузии и за ее пределами работают 3703 избирательных участка, ЦИК республики зарегистрировал более 3,5 миллиона избирателей. Напомним, что это последние прямые выборы главы государства в Грузии: через шесть лет, с 2023 года, президента будет избирать коллегия из 300 делегатов.

В мире экс-СССР Грузия Выборы в Грузии
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