В Кремле рассказали про график Путина в Аргентине

В пятницу президент отправится в Аргентину. В Буэнос-Айресе его ждут два напряженных рабочих дня: саммит "двадцатки", а перед ним - традиционная встреча лидеров стран БРИКС, неформальный саммит Россия, Индия и Китай, который до этого был лишь в 2006 году, затем - многочисленные двусторонние встречи, общение с журналистами, и, наконец, официальный визит в Аргентину - переговоры с руководством страны. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Уже в первый же день визита состоится беседа лидеров в формате "ритрита" (тема - справедливое и устойчивое будущее) и затем - рабочий завтрак в более широком составе, где будет сделан акцент на экономической ситуации в мире и возможностях для стимулирования развития. Участие подтвердили лидеры 19 стран, руководство ЕС; среди приглашенных - глава испанского правительства.

На повестке второго рабочего заседания, которое будет разбито на два дня, - вопросы международной торговли, финансовой и налоговой систем. Одним из основных докладчиков станет Владимир Путин - речь пойдет о дисбалансах, торговых конфликтах, дискриминационных односторонних ограничениях. Российский президент также предложит меры по усилению роли ВТО.

Субботу, 1 декабря, лидеры сперва посвятят вопросам устойчивого развития и климата. И наконец, на третьем заседании обсудят развитие инфраструктуры, энергетики и продовольственной безопасности. Здесь Путин не будет выступать с большим докладом, но может высказать свои соображения в виде ремарок. Ключевые решения будут отражены в декларации саммита.

С коллегами по БРИКС российский президент поговорит о необходимости объединять усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и в решении региональных кризисов. Беседа с лидерами Китая и Индии будет посвящена вопросам формирования и укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности, отношениям в АТР.

Встреч в графике Путина немало. Это и глава США, и председатель КНР, и президент Франции, и канцлер ФРГ, и премьер-министр Японии, и наследный принц Саудовской Аравии (кстати, на повестке - возможная поездка Путина в королевство). В Кремле не исключают и дополнительных контактов "на ногах". Так, в ходе телефонного разговора с турецким президентом было решено переговорить и в Аргентине. С коллегами из Китая и Франции Путин побеседует в пятницу, а в первый день зимы пройдет утренний завтрак с Ангелой Меркель, встречи с Дональдом Трампом, Синдзо Абэ и наследным принцем Саудовской Аравии, а также российско-аргентинские переговоры с подписанием документов. Пообщается Путин и с представителями СМИ.

С американским коллегой российский президент сперва переговорит с глазу на глаз, а затем уже в составе делегаций. Характер и продолжительность переговоров полностью зависят от лидеров, сказал Ушаков: они определят и темы для обсуждения. "Мы исходим из того, что это будет продолжение переговоров в Хельсинки", - заметил он. В Кремле видят несколько вопросов: обеспечение стратегической стабильности и разоруженческое досье (что особенно важно в связи с намерением выхода США из договора РСМД, главное - не допустить гонки вооружений); борьба с терроризмом, сирийский конфликт, иранская ядерная программа, ситуация на Корейском полуострове, а также - последние события в Керченском проливе. Речь может пойти и о том, что предпринять, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика. "Надеемся, что теперь, когда промежуточные выборы в США позади, конъюнктурные внутриполитические факторы будут меньше влиять на российско-американские отношения", - заметил Ушаков.

На встрече с Абэ Путин обсудит новый механизм переговоров по мирному договору и укрепление торгово-экономического взаимодействия, с Меркель поговорит о ситуации на Украине и в Сирии, с Макроном - еще и по Ливии. Разговор с председателем КНР будет посвящен углублению партнерства, наиболее актуальным мировым и региональным проблемам.