В "Подбросах" Анна Слю сыграла мать, которая так и не повзрослела

В российский прокат вышел фильм "Подбросы" Ивана И. Твердовского, главную женскую роль в котором играет Анна Слю. За эту работу (она исполнила роль матери, которая забирает из интерната уже взрослого сына и пытается его приспособить к той жизни, которую ведет сама) актриса в этом году получила приз на "Кинотавре" как исполнительница лучшей женской роли.

Картина "Подбросы" продолжает получать награды на российских и международных кинофестивалях: на только что завершившемся фестивале в Онфлере жюри вывело ее вперед в номинации "Лучший сценарий". А актриса Анна Слю предстает перед зрителями все в новых и новых ролях: главная роль жены художника в фильме "Дядя Саша"; девушка, помешанная на эзотерике в веб-сериале "В постели" (он получил сразу две награды на первом в России фестивале веб-сериалов); подруга-блондинка в короткометражном фильме Антона Бильжо "Стиралка"... А впереди - хоррор "Рассвет" с участием актрисы. Обозреватель "РГ" расспросила Анну Слю об этих и других проектах.

За работу в фильме "Подбросы" Ивана И. Твердовского вы получили на "Кинотавре" приз за лучшую женскую роль. В картине ваша героиня ведет себя с сыном вовсе не как мать. И это у многих вызывает отторжение. Как вам кажется, она его забрала из интерната, потому что он ей стал нужен как некий способ заработка денег или она все-таки к нему что-то почувствовала?

Анна Слю: Мне кажется, это очень странно - играть человека, которого ты сам оцениваешь как плохого. Так как я бесконечно доверяю Ивану, то из того, что вижу на экране, не делаю вывод, что моя героиня однозначно плохая.

Говорят, что актрисы всегда оправдывают своих героинь.

Анна Слю: Я считаю, что она любит сына, но так, как может. У них просто в сжатые сроки случилась жизнь, в которой ребенок стремительно повзрослел. У других это происходит долго, в течение многих лет. А у них все уложилось в полгода. Из мальчика, которого она забирает из интерната, и он для нее - малыш, сын вдруг стал оформляться в человека, у которого есть свое мнение. Это не всегда гладко проходит. Точнее, вообще никогда. Разве кто-то не хлопает дверью, кого-то родители не осуждают, не прессуют, не ругают? Бывает, и выгоняют детей из дома. И для этого ребенок не обязательно должен быть из детдома или интерната. Такое бывает и в благополучных семьях. Просто в фильме "Подбросы" очень сжатый контекст отношений. Многое в нем так выглядит именно потому, что мы берем маленький отрезок времени.

О вас говорят как о секс-символе. Ощущаете себя такой? В тех же "Подбросах" много эротических сцен.

Анна Слю: (Смеется). Да вы что? Я вообще по характеру - "парень". У меня много друзей-парней. Какой секс-символ? Я даже не понимаю, что это такое. Все же зависит от того, как и когда ты что-то делаешь на экране. Вот мы сейчас смотрим сериал "Звоните ди Каприо", и там играет актриса Юлия Хлынина. И так, что к ней хочется прикоснуться. Она, как какой-то "кукленыш" или маленький ребенок, до которого хочется дотрагиваться. Это и есть то, что мы называем магией кино. Просто в какой-то момент получилось, что у меня появились работы, в которых я так выгляжу, что кто-то что-то может себе напредставлять.

На самом деле есть такое определение любви: говорят, что любовь - это когда хочется все время касаться человека.

Анна Слю: Наверное, в этом есть какая-то доля правды. Хотя, бывает по-разному.

Недавно проходил кинофестиваль "Движение". Вы входили в жюри документального конкурса. И там был сделан акцент на женщинах в жюри. На том, что много женских киноработ, и подчеркнуто, что женская тема в кинематографе - в тренде.

Анна Слю: Если я вижу в кино, что его точно сняла женщина или точно снял мужчина, такое может и оттолкнуть. Это сбивает, мешает следить за сюжетом. Хорошо, когда есть история, и неважно, про кого она - про мужчину или про женщину - и любой человек вне зависимости от пола к ней подключается. Мне вообще как-то странно это гендерное разделение. Оно очень условное. Сейчас говорят все про харрасмент, дальше - про педофилию. В этом году говорят об этом, в следующем - о другом. Я не люблю все, что связано с насилием. Этого надо избегать. Не хочу говорить "искоренять", потому что в этом также есть что-то насильственное. Но об этом надо говорить громко, вслух и всегда - чтобы этого не происходило.

Вы приехали на фестиваль не только как член жюри, но и с новой короткометражкой "Стиралка" режиссера Антона Бильжо. Не все известные актеры соглашаются сниматься в коротком метре. Нравится ли вам такая форма работы?

Анна Слю: Мне нравится Антон Бильжо, и я у него очень долго пробовалась на роль в фильме "Рыба-Мечта". В итоге меня не утвердили. Но когда долго проводишь с режиссером время на пробах, вы все равно находите общий язык. Потом может все поменяться. Это специфика нашей профессии, и я спокойно к этому отношусь. Мы познакомились, Антон очень интересный, и у него тонкая душевная организация. Мы говорим на одном языке и понимаем друг друга. В прошлом году мы познакомились с его продюсером Юлией Мишкинене, и она пригласила меня на пробы, чтобы сняться в новом коротком метре Антона.

Часто короткий метр делают дебютанты. Идете ли им навстречу? Некоторые боятся...

Анна Слю: Но ты же читаешь сценарий и можешь выбирать. Мы с режиссером общаемся, разговариваем, обсуждаем... У меня не было такого опыта, чтобы я была разочарована.

Вы пробовались на роль в фильме "Рыба-Мечта". Антон Бильжо отказал, не взял. В итоге сыграла Северия Янушаускайте. Не было какой-то обиды?

Анна Слю: Нет, я этого вообще не понимаю. Это издержки профессии. Было бы странно обижаться, так как я много хожу на пробы, и невозможно подходить всем.

В этом актерская профессия сродни журналистике: у нас тоже обижаться нельзя, что непонятно многим молодым и красивым, которых никуда не берут, и они опускают руки.

Анна Слю: Может быть, у меня не было жестких ситуаций, когда отказ происходит унизительно. В моей жизни всегда все было в профессиональных рамках, и мне не приходилось попадать в положение, когда было бы обидно. То есть ты идешь на пробы и прекрасно понимаешь, что может быть и "да", и "нет".

Я вас помню, когда вы не были еще блондинкой.

Анна Слю: А, ну это было еще в "Дозорах".

Потом вы куда-то пропали и появились в фильме "Огни притона". Затем снова исчезли, вернулись блондинкой и стали очень много сниматься.

Анна Слю: Да, у меня был большой перерыв. Я занималась не профессией, а личной жизнью, так как я не умею ничего ни с чем совмещать. Но в какой-то момент я поняла, что не имеет смысла в одном банке держать все свои сбережения.

У вас двое детей. Это они требовали внимания?

Анна Слю: Дети потом уже появились - после "Краткого курса счастливой жизни" Валерии Гай Германики.

Почему вы стали блондинкой?

Анна Слю: Нет никакой связи, потому что я уже в институте в какой-то момент была блондинкой. Просто так как я достаточно мобильна в плане изменений - мне это нравится, то мне в этом цвете в жизни намного удобнее. Я так наиболее комфортно себя чувствую.

Просто бывает, что актрисы выстраивают себя - берут другое имя, псевдоним, делают образ...

Анна Слю: Это не мой случай (смеется).

Но ваш случай - вы вдруг взяли и сократили свою фамилию до слова Слю.

Анна Слю: Но это же произошло еще в детстве, я уже в институте была Слю. Меня так все в детстве звали: и в простой школе, и в театральной. Слюсарева - длинная фамилия. Многие люди вообще не знают, что я Аня, просто - Слю.

Вы играли в фильме "Огни притона" у Александра Гордона, и в этом году согласились сниматься у него в новом фильме "Дядя Саша"...

Анна Слю: Согласилась?! (выражает изумление и удивление). Да я просто фанат Саши, он мой друг. Даже если бы он просто попросил меня пол помыть на площадке, я бы прибежала.

Вы видели фильм? Каково ваше мнение о нем?

Анна Слю: Он очень крутой. Это хорошее кино. Просто в "Огнях притона" мы не видим Гордона в кадре, а тут он в главной роли. И для тех людей, которые составляют его основную аудиторию и у них есть о нем свое мнение, для них этот фильм может быть просто неожиданным сюрпризом. Он сам написал талантливый сценарий, он там в кадре, и, конечно, его герой - это не Александр Гордон.

А с ним трудно работать? Он же циник, может обидеть словом.

Анна Слю: Это иллюзия. С ним - как с Лерой...

И как работать с Гай Германикой? Тяжело?

Анна Слю: Мне - нет. Я считаю, что такой взгляд на этих режиссеров и соответствующее мнение - какие-то издержки внешних проявлений. Может быть, кому-то и было сложно с ними на площадке, кто так говорит, но мне - нет. Мне не было тяжело ни с Лерой, ни с Сашей. Они оба очень добрые. Как бы то ни было, они друзья.

"Краткий курс счастливой жизни" задал какую-то точку отсчета - Валерия Гай Германика и ее команда, куда входили и вы, словно открыла новое направление в сериалах.

Анна Слю: Я боюсь по незнанию кого-то обидеть, но, насколько я понимаю, в нашей стране из молодых Гай Германика была одним из первых режиссеров документального и игрового кино, которая сняла сериал в форме кино независимо от количества серий. Все остальные режиссеры авторского кино, которые пришли в жанр сериала, были после. Я говорю о Борисе Хлебникове, Алексее Попогребском и других.

Какие у вас новые проекты?

Анна Слю: Я сейчас снялась в хорроре "Рассвет", играю человека с раздвоением личности. Режиссер - дебютант Павел Сидоров. Это у меня первый такой опыт. Я была не в теме, потому что это не мое. Я не пойду в кино на фильм ужасов, я их не люблю. Но посчастливилось сняться вместе с одной из моих любимых актрис Оксаной Акиньшиной, хотя мы и не встретились на площадке.