Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в этом году резко выросло количество компенсаций за волокиту. За шесть месяцев граждане взыскали более 87,5 миллиона рублей за нарушение разумных сроков рассмотрения их дел. За весь прошлый год было взыскано 86 миллионов.

Напомним, что закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за судебную волокиту и неисполнение судебных решений, принят восемь лет назад. Тогда юристы называли это событие знаковым. Гражданину пообещали компенсацию из казны лишь за то, что его заставили ждать.

"По своей природе компенсация за нарушение права на разумный срок судопроизводства близка к компенсации морального вреда: по сути, речь идет о моральном вреде, причиненном длительной правовой неопределенностью в отношениях сторон, - пояснил Виктор Момотов. - Этот институт служит проявлением социальной ответственности судебной власти".

Некоторые эксперты высказывали опасения, не станет ли норма формальной, увидят ли реальные деньги граждане, уставшие от волокиты? Виктор Момотов согласен: проблемы были. Новый процессуальный институт первоначально не получил широкого применения, - говорит председатель Совета судей. - Это объяснимо: российскому праву за всю его историю не было известно каких-либо аналогов подобной конструкции. Психологически граждане не были готовы к тому, что суды готовы признавать допущенные ими нарушения и присуждать за них компенсации".

Импульс к расширению практики дали специальные разъяснения пленума Верховного суда России, принятые два года назад.

"Важнейшее значение имело разъяснение о том, что для получения компенсации гражданину не нужно доказывать ни факт причинения вреда, ни его размер, ни виновность суда - достаточно лишь констатировать факт нарушения разумных сроков судопроизводства, - говорит Виктор Момотов. - Учитывая социальную направленность компенсации, пленум акцентировал внимание на недопустимости перехода права на ее получение от потерпевшего к другому лицу. Тем самым была пресечена деятельность коммерсантов, стремившихся получить прибыль за счет "скупки" у граждан прав на взыскание компенсации".

Средний размер компенсаций за нарушение разумных сроков разбирательства составил 90 тысяч рублей. Всего за полгода суды взыскали в пользу граждан 87,5 миллиона рублей за волокиту

Кроме того, были приняты нормы, разрешившие требовать компенсаций жертвам преступлений, если следствие работает из рук вон плохо и потому не может найти преступников. То есть не дело сложное и запутанное, а следователь - бездельник. Можно требовать компенсаций и за неисполнение судебного решения в разумный срок, когда дело затянул судебный пристав.

"Благодаря принятым поправкам и постановлению пленума число граждан, желающих воспользоваться правом на получение компенсации, растет, - подчеркивает Виктор Момотов. - Судебная практика очевидным образом складывается в пользу заявителей, что повышает привлекательность данного института".

Например, в 2016 году было рассмотрено 637 заявлений о компенсации, а в 2017 году - 1128 заявлений, то есть на 77 процентов больше. Только за первое полугодие 2018 года суды рассмотрели уже 1153 заявления о компенсации.

При этом судами удовлетворено почти 85 процентов заявлений о компенсациях: за 2017 год общая сумма компенсаций составила 86 миллионов рублей, а за первое полугодие 2018 года - более 87,5 миллиона рублей. Средний размер присужденной компенсации превышает 90 тысяч рублей.

"Таким образом, институт компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства стал действенным механизмом защиты прав граждан. Европейский суд признал его эффективным средством судебной защиты по смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - говорит председатель Совета судей.

Кроме того, граждане начали активно торопить судей и следователей, чтобы не затягивали дело. По данным Судебного департамента, за полгода было подано более двух тысяч заявлений об ускорении рассмотрения дела.