Фильм "Жена" шведского режиссера Бьерна Рунге, вышедший в российский прокат 22 ноября, сразу задает высокую планку в мире творчества, с первых кадров вводя зрителя в мир, где главный герой узнает, что получил Нобелевскую премию по литературе. Писателя играет Джонатан Прайс. Одна из самых ярких последних его ролей - в фильме Тьерри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота". Внимательно следуя за сюжетом "Жены", зритель узнает, что в "творческой колыбели" писатель-лауреат лежал не один. У него есть жена, которая все годы супружества была его "литературным негром", и Нобелевская премия, по сути, должна принадлежать ей.

Сюжет эксплуатации труда близкого человека, в частности, женщины не нов, и время от времени мы смотрим на такую житейскую ситуацию со стороны в кино. Можно привести в пример фильм Тима Бертона "Большие глаза", "Мэри Шелли" с Эль Фаннинг (у нас фильм вышел под названием "Красавица для чудовища"), и уже на этой неделе в прокате появится "Колетт" с Кирой Найтли, героиня которой также творила под именем "великого мужа" "Вилли". И стоит написать отдельно, что в прошлом году вышел изумительный фильм "Он и она" или "Мадам и Месье Адельман", после которого, казалось бы, тема исчерпана. Но нет. Фильм "Жена" еще раз ее поднимает и, кстати, он также снят в 2017-м.

Во всех случаях ситуация складывается по-разному. Во времена Франкенштейна и Мэри Шелли женщинам нельзя было ставить свое имя на обложке книг, да и вообще писать их. Считалось, что это не женское дело. Во времена Колетт мужчин также читали лучше. Но позже, в цивилизованное время, когда происходит действие "Жены", казалось бы все должно измениться. Опять же нет. Явление никогда не исчезнет, как и в целом эксплуатация одного человека другим. Вопрос в другом - одни "рабы" поднимают восстание и отстаивают свои права (в данном случае - авторские), другие предпочитают молчать. Почему?

Фильм "Жена" мог бы просто пополнить ряд киновысказываний на эту тему, если бы не точная, воздействующая сильнее любого слова и объяснения игра Гленн Клоуз. Великая актриса сыграла в фильме не просто жену, положившую свой талант к алтарю супружеских отношений. Она отобразила каждого, кто выступает в творчестве под чужим именем. Да и не только в искусстве, в частности, в литературе, но и в науке - когда нужно поставить имя научного руководителя на свою работу, иначе не получишь степень. И человек идет на это добровольно. Причины умолчать правду у него самые разные - любовь, положение обманутого, невозможность доказать, да и просто банальная нехватка средств. А далее уже встает вопрос порядочности, да и стыда. Стыда признаться, что он сам пошел на эту сделку с собой. Написал книгу за другого, снял фильм, отдал свою музыку, "подарил" силы, идеи, время. А лавры - совсем не у того, кто их достоин.

Гленн Клоуз играет это блестяще. Работа ее упоительна. Этот затаенный взгляд, однако она его не отводит. Этот страх - за жизнь и карьеру дорогого ей человека. Эта сила и умение хранить тайну. Эта совестливость и невозможность сказать. Кем стоит больше восхищаться - такими, как Колетт или Мэри Шелли, что нашли силы заявить всему миру свою правду? Или такими, как Мадам Адельман и Джоан Кастлеман - так зовут героиню Гленн Клоуз, жену Нобелевского лауреата? Кто из них силен, а кто слаб? Кто лучше определился со своим даром и своей жизнью?

За спиной Гленн Клоуз в роли жены стоит не просто полк, но целая огромная армия людей, которые пожертвовали своим гением и талантом ради других, чье имя осталось вдалеке от славы и медных труб. Иногда таких называют "вторым эшелоном". Благодаря им идет локомотив, на их плечах стоят гиганты. Так думает большинство, которое этими же "гигантами" восхищается, не зная, каков на самом деле их вклад в собственный успех.

По сюжету фильма Джоан слегка раскрывается биографу ее мужа Натаниэлю - его играет Кристиан Слэйтер. Тот догадывается обо всем, чем особенно неприятен новоиспеченному Нобелевскому лауреату. Однако Мадам Адельман в другом фильме, рассказавшая всю правду, хотя и намеками, также другому писателю, оставляет выбор за ним - раскрывать ее или нет. Жена в исполнении Гленн Клоуз поступит по-другому.

Что касается мужа... Джонатан Прайс в этой картине совсем в тени Гленн Клоуз. Именно она "тащит" всю коллизию одна. Причем, непонятно - это задумка режиссера или величина таланта актрисы. Но именно благодаря ей зритель чувствует то, как тяжело находиться в подобной ситуации и тому, кто эксплуатирует и осознает (осознает ли или принимает как должное?), что талант - не он. Что делает муж? Проявляет свою мужественность в другом, например, в изменах, при этом страшно боясь потерять ту курицу, которая несет ему золотые яйца. Он очень правильно себя ведет: вовремя сделает массаж занемевших плеч, скажет доброе слово, прилюдно не будет забывать подчеркивать, как любит свою жену (сотрудника, друга... всех тех, кто работает за него). Но что его гложет на самом деле? Он мстит за то, что талантлив не он? Прайс играет такого доброго хитреца, который приспособился по жизни и вознесся на вершину писательского Олимпа одной краской. "Добрый волшебник" с красивыми глазами - ничего более. Все остальное берет на себя Гленн Клоуз. Мы и его состояние понимаем через ее игру, и взаимоотношения с детьми, которые также догадываются, кто в семье Нобелевский лауреат, но в силу полученного воспитания не смеют это произнести. И как быть, если талант проявляется и у ребенка: в кого это он, на какого родителя ему равняться, за кем идти?

В фильме "Жена" есть сцена, когда король Швеции во время приема спрашивает у Джоан, кто она по профессии. Она отвечает: "I'm King maker", то есть "Я создаю королей". Он в ответ смеется, мол, моя жена могла бы сказать то же самое, не понимая до конца, насколько глубоко в этот момент он касается сути вопроса. Но здесь есть еще один момент - она не просто отдала себя, она и сделала своего мужа - Нобелевского лауреата. Что перевешивает - гордость или правда?

Молчание, улыбка, вежливость и интеллигентность, забота, натруженная спина, уставшие глаза, полные боли, терпение, смирение, беспокойство.... Желание правды, бунт, уход в алкоголь, невозможность позволить себе свободу. Нет такой ноты, которую не использовала бы Гленн Клоуз в своей игре. И да, она достойна за нее "Оскара", и хотя бы тут будет полная правда - за нее никто не проделал ее труд. Потому что невозможно в итоге сыграть за актрису. Хотя можно ее наполнить идеями, правильной постановкой сверхзадачи... Скажем "спасибо" за это режиссеру и сценаристу фильма "Жена" (автор сценария Джейн Андерсон, любимая многими по мини-сериалу "Что знает Оливия"), а особенно тому, кто пригласил Гленн Клоуз на главную роль. Хотя, разве узнаем правду - кто это был на самом деле?