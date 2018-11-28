Вячеслав Володин: Провокация в Керченском проливе - это попытка Порошенко поднять рейтинг

Председатель Госдумы Вячеслав Володин был гостем редакции "РГ" и ответил, в том числе на вопрос журналистов о событиях 25 ноября в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили суверенную границу России. Спикер ГД объяснил, какие цели преследовали киевские власти, давая команду на такую провокацию и как парламентарии собираются донести правдивую информацию об инциденте до европейских коллег.

Вячеслав Володин напомнил, что на Украине 31 марта назначены президентские выборы. По его оценке, шансов победить легитимно у нынешнего президента Петра Порошенко нет.

- И для того, чтобы решить свою личную задачу - поднять рейтинг - Порошенко втянул почти всю Европу в состояние напряженности, - заявил глава нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин отметил, что в десяти областях Украины, где было введено военное положение после этой провокации, "у Порошенко меньше всего поддержки, больше всего критики в его адрес".

Таким образом, действующий глава республики хочет войти в избирательную кампанию с "зачищенной" оппозицией - для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность для победы на выборах, резюмировал спикер ГД.

Попытка провокации была остановлена благодаря нашим российским пограничникам: они не позволили состояться конфликту, который мог бы привести к жертвам, напомнил Вячеслав Володин.

Госдума собирается донести правду о том, что действительно произошло в Керченском проливе до международной общественности.

- Мы будем говорить об этом и в Государственной Думе, и на межпарламентских площадках, - сказал спикер ГД. - Исходя из мандата межпарламентской организации, которая должна рассматривать эти вопросы, в первую очередь, мы намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Также депутаты собираются донести свою позицию до национальных парламентов европейских государств в ходе личных контактов.

- Парламентарии Европы должны получить объективную информацию, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Зачастую наши коллеги-депутаты являются заложниками тех провокаций, которые уже не раз были реализованы в отношении России.

- Украина - по географическому положению европейское государство, но придерживается норм поведения первобытных времен, - заметил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты не исключил, что Госдума примет заявление по поводу ситуации в Керченском проливе на пленарном заседании. По его словам, в понедельник, 3 декабря, эта тема будет обсуждаться на Совете Госдумы.

- После чего, возможно, выйдем на решение, которое позволит нам донести правдивую информацию до наших партнеров из парламентов других стран, - добавил спикер.

Интервью Вячеслава Володина читайте завтра в номере "РГ".