Видео: Акула укусила человека за голову на Багамах

Занимавшийся подводной охотой американец чуть не стал жертвой акулы на Багамах. Двухметровая хищница подплыла к 29-летнему Уиллу Краузе со спины и схватила его за голову.

По словам парня, в этот момент он ощутил сильный удар. Затем разделся хруст. Момент нападения снял на видео друг пострадавшего, который и помог травмированному товарищу выбраться из воды.

Подводный охотник отделался сотрясением мозга, на рану наложили швы. "Единственное, что я запомнил в тот момент под водой - это звук хруста. Крайне неприятный звук", - цитирует Краузе РИА Новости.

На парня напала карибская рифовая акула. Их максимальная длина - 295 сантиметров. Они считаются опасными для человека, но не агрессивны.