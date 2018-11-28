Видео: Москва готовится к Новому году

До Нового года остается чуть больше месяца, и улицы столицы становятся наряднее с каждым днем. На Манежной площади установили 20-метровую елку. Дерево украшено в ретро-стиле: помимо традиционных красных и золотых шаров здесь красуются циферблаты и дирижабли. Елка на Красной площади в этом году радует глаз персонажами из советских мультфильмов. В ГУМе посетителей встречает парад дизайнерских новогодних деревьев, а в Центральном Детском мире елка парит прямо под потолком. О сказочной атмосфере в преддверии праздников - в нашем видео.