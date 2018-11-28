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Рубрика: Власть

Владимир Путин подписал указ о премиях лучшим учителям

Лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности будут вручать премии в размере 200 тысяч рублей. Указ о премиях 28 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что премии будут присуждаться с 2019 года ежегодно ко Дню учителя. Причем награждаться будут учителя, победившие в конкурсе, который проводится среди педагогов образовательных организаций, "реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования".

При этом в указе подчеркивается, что принять участие в таком конкурсе могут учителя, педагогический стаж которых будет не менее трех лет. Размер премий составит 200 тысяч рублей каждая. Указ президента учреждает 1 тыс. премий.

"Правительству поручено в месячный срок утвердить правила проведения конкурса и условия участия в нем, правила присуждения премий и порядок их выплаты", - говорится в документе. Кроме того, отмечается, что выплата премий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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