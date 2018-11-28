Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О развитии генетических технологий в Российской Федерации". Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства дал поручения правительству в 3-месячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы.

В документе говорится, что такая программа будет разработана в целях "комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствования мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой области".

Президент также поручил правительству предусматривать в 2019-2027 годах "при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего Указа".