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28.11.2018 08:17
Рубрика: В мире

Власти Франции не отменят налог, вызвавший бунт "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французы ждали, что Эмманюэль Макрон, обнародовавший во вторник обширный план по выводу национальной энергетики на экологические рельсы, объявит об отказе или, по крайней мере, заморозке налога на автомобильное горючее, который должен вступить в действие с 1 января. Однако этого не произошло.
Фото: REUTERS/PHILIPPE WOJAZER Фото: REUTERS/PHILIPPE WOJAZER
Фото: REUTERS/PHILIPPE WOJAZER

Хозяин Елисейского дворца заявил, что "отклонений от намеченного пути не будет", хотя и признал, что ему понятны тревоги граждан, а поэтому в перспективе следует предусмотреть такой налоговой механизм, который бы "учитывал колебание цен на нефть" на мировых рынках.

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Он также сообщил, что в предстоящие три месяца "на местном уровне" пройдут обсуждения, которые будут открыты для "желтых жилетов". Сам президент с ними встречаться не собирается, на чем ранее настаивали манифестанты. Правда, поручил это сделать министру комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи.

Следует отметить, что большую часть выступления Эмманюэль Макрон посвятил тематике выхода Франции из зависимости по отношению к ископаемым энергоносителям. Так он заявил, что к 2022 году в стране будут закрыты все угольные электростанции, а к 2030 году во Франции в пять раз увеличат производство электричества за счет солнечной энергетики.

Что касается "желтых жилетов", которые на первых парах отказались от каких-либо организационных форм их возникшего стихийно общественного движения, то они учредили группу своих представителей.

Фото: AP
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Их восемь человек. В основном народ молодой, старшему Эрику Друэ - 33 года. Это он был инициатором первой манифестации "желтожилетников" в Париже 17 ноября. Водитель грузовика и семьянин из города Мелён, что к югу от Парижа, ведет в социальных сетях свой блог "Обеспокоенная Франция", который регулярно посещают многие соотечественники.

Среди "восьмерки" оказалась и 32-летняя Присцилия Людовски. Именно она дала старт неформальному движению против резкого роста цен и налогов на топливо, опубликовав гневную петицию, под которой поставили подписи около миллиона ее соотечественников.

Присцилии, а ее можно отнести к категории  предпринимателей-одиночек (продает в интернете биологически чистую косметику), приходится постоянно колесить по стране, и все более неподъемная цена бензина больно бьет ее по карману, как собственно и большинства французов.

Фото: Depositphotos.com
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Вместе с единомышленниками из числа "восьмерки" Эрик и Присцилия направили правительству свои требования. Во-первых, понизить все налоговые сборы, и, во-вторых, создать "гражданскую ассамблею", на которой обсуждались бы вопросы государственной политики в области экологии. Судя по всему, именно об этом пойдет речь на предстоящей встрече с Франсуа де Ружи.

Тем временем его коллега - министр экономики Брюно Ле Мэр - поведал о том, какой ущерб экономике страны принесли протестные акции "желтых жилетов". По его данным, снижение продаж в крупных торговых центрах Франции составило за прошлую неделю от 8 до 15 процентов, а за предыдущую - до 18-35 процентов, что привело к убыткам на многие десятки миллионов евро.

В мире Европа Франция
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