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Рубрика: В мире

Власти США оценили ущерб от природных пожаров в Калифорнии

Министр внутренних дел Райан Зинке отвечает на вопросы журналистов в городе Парадайс, штат Калифорния. Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli Министр внутренних дел Райан Зинке отвечает на вопросы журналистов в городе Парадайс, штат Калифорния. Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
Министр внутренних дел Райан Зинке отвечает на вопросы журналистов в городе Парадайс, штат Калифорния. Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от самого разрушительного в истории Калифорнии лесного пожара "составит миллиарды долларов". Такую оценку своего ведомства он озвучил по итогам поездки в город Парадайс, который был полностью уничтожен пожаром "Кэмп".

Фото: AP Photo/Kathleen Ronayne
Судьба 200 человек остается неизвестной после пожаров в Калифорнии

По словам министра, он бы предпочел "расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать нанесенный огнем ущерб", - цитирует агентство Associated Press. Зинке также сообщил, что пока федеральное правительство выделило более 20 миллионов долларов жителям Калифорнии, оставшимся из-за пожаров без жилья.

По данным шерифа округа Бьютт (на севере Калифорнии) Кори Хонеа, в пожаре "Кэмп" погибли 88 человек, пишет ТАСС. Власти пытаются узнать судьбу тех, кто все еще числится в списках пропавших без вести - более 200 человек.

Согласно данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории на севере штата составила около 620 квадратных километров. Огнем уничтожены 13 тысяч домов. Все пожары на территории Калифорнии полностью локализованы.

В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
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