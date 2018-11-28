Власти США оценили ущерб от природных пожаров в Калифорнии

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от самого разрушительного в истории Калифорнии лесного пожара "составит миллиарды долларов". Такую оценку своего ведомства он озвучил по итогам поездки в город Парадайс, который был полностью уничтожен пожаром "Кэмп".

По словам министра, он бы предпочел "расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать нанесенный огнем ущерб", - цитирует агентство Associated Press. Зинке также сообщил, что пока федеральное правительство выделило более 20 миллионов долларов жителям Калифорнии, оставшимся из-за пожаров без жилья.

По данным шерифа округа Бьютт (на севере Калифорнии) Кори Хонеа, в пожаре "Кэмп" погибли 88 человек, пишет ТАСС. Власти пытаются узнать судьбу тех, кто все еще числится в списках пропавших без вести - более 200 человек.

Согласно данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории на севере штата составила около 620 квадратных километров. Огнем уничтожены 13 тысяч домов. Все пожары на территории Калифорнии полностью локализованы.