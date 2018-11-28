Володин рассказал о значении поправок о защите бизнеса от преследования

Госдума оперативно - до конца декабря - планирует выйти на принятие президентских поправок о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Этот законопроект ждет общество, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе "Делового завтрака" в "РГ".

Инициатива, о которой идет речь, была внесена на рассмотрение Госдумы 24 ноября. Как отметил глава нижней палаты, в законопроекте предлагается расширить перечень преступлений, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был возмещен.

- Нормы этого закона решают также серьезный вопрос, когда из-за изъятия электронных носителей приостанавливается деятельность компаний, - отметил глава нижней палаты парламента.

Он сослался на правоприменительную практику, которая показывает, что данный вопрос никак не регламентирован. Правоохранительные органы могут изъять электронные носители у предпринимателей, в результате чего работа компании останавливается - нередко на годы.

Нормы законопроекта предполагают обязательное наличие судебного решения на выемку и копирование электронных носителей, подчеркнул Вячеслав Володин.

Он назвал исключение, которое предполагается предусмотреть: "Если сами данные являются предметом расследования".

- Однако это, как правило, не имеет отношения к хозяйственной деятельности. Поясню, речь идет, например, о хакерских программах, - сказал спикер ГД.

По его оценке, законопроект, направленный на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса, ждут и граждане, и предпринимательское сообщество. Сейчас инициатива находится в профильном комитете Госдумы, а 3 декабря он будет рассмотрен на Совете нижней палаты парламента.

- Мы планируем выйти на принятие как можно быстрее - надеюсь, до конца декабря, - добавил Володин.

Интервью Вячеслава Володина читайте завтра в номере "РГ".