Выставка картин из коллекции Лидии Руслановой стала сенсацией

Новая выставка в Национальном художественном музее Беларуси для публики станет большим сюрпризом, а для искусствоведов, пожалуй, и сенсацией. Череду громких проектов, посвященных 80-летнему юбилею музея, открывают картины из коллекции Лидии Руслановой. Той самой коллекции, лишь часть которой вернулась к певице после ее освобождения и реабилитации в 1953 году.

Из описи имущества, изъятого у Руслановой в 1949 году, известно, что в ее коллекции было 132 картины. Полотна Репина, Кустодиева, Поленова, Шишкина, Сомова, Айвазовского, Маковского, Серова, Малявина, Верещагина, Тропинина, Юона и других знаменитых художников. 43 работы хранятся сегодня в Беларуси. Некоторые из них публике никогда прежде не демонстрировались. Установить авторство еще одной картины удалось буквально на днях. Вообще, холстов "неизвестных художников" в коллекции Руслановой было не так и мало - 60. Певицу интересовал народный костюм, старинный уклад жизни.

- В консультанты она выбирает Игоря Грабаря, не просто талантливого художника, реставратора и историка ис- кусств, а попечителя Третьяковской галереи, - поясняет куратор выставки "Певица Лидия Русланова: судьба коллекции" Надежда Усова. - Приглашает в помощники заведующего реставрационной мастерской Эрмитажа Степана Яремича.

После ареста Руслановой часть ее коллекции передали Государственной закупочной комиссии. "Неопознанные" полотна, вернуть которые певице не удалось, распродали. К слову, первая работа из ее живописного собрания попала в Государственную картинную галерею БССР (будущий Национальный художественный музей) в 1950 году - холст Абрама Архипова "Обратный". Но большую часть она сама уступила Елене Аладовой, директору Государственного художественного музея Беларуси, стремившейся восстановить музейное собрание шедевров, значительно пострадавшее во время войны.

- В первую очередь Аладова охотилась за произведениями русских живописцев, которые либо бывали в Беларуси, либо являлись уроженцами этих мест, - замечает Надежда Усова. - Заслышав, что Русланова вернула коллекцию, Елена Васильевна тут же напросилась в гости. Первое, что покупает Аладова, - блистательный портрет графа Матвея Виельгорского, работу Карла Брюллова, на которую когда-то любовался Пушкин. И сразу же вслед за ним приобретает портрет Федора Толстого кисти Сергея Зарянко, уроженца Могилевской губернии. Пытается договориться о покупке холстов Ивана Шишкина, неоднократно бывавшего на Полесье и в Беловежской Пуще.

В залах Национального художественного музея из собрания Лидии Руслановой в постоянной экспозиции - 14 холстов. Еще 4 принадлежавшие ей когда-то картины Елена Аладова в начале 1960-х передала в музеи Пинска и Витебска. Что-то публика могла видеть на выставках. Но возможности оценить все 43 произведения до сих пор не было даже у искусствоведов...

Выставка продлится в Минске три месяца.