Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на Западе могли знать о планах Киева о провокации в Керченском проливе. Выводы об этом, по ее мнению, можно сделать из начавшейся в ряде западных СМИ информационной кампании.

"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры, - заявила она в эфире Первого канала. - Это все не носит случайного характера".