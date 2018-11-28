Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, выйдя на лед в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо", стал единоличным рекордсменом по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны.

Матч с "Торпедо" был для 37-летнего игрока 1164-м по счету, и Зарипов теперь перестал делить лидерство с уже завершившим профессиональную карьеру Алексеем Калюжным (1163).

Зарипов выступает в чемпионатах России с сезона 1997/1998, пару лет он играл в низших дивизионах за "Мечел" (Челябинск) и "Звезду" (Чебаркуль). Свой путь к рекорду Данис начал в Российской хоккейной Суперлиге-1999/2000, когда его "Мечел" оказался в элите. С 2001 года форвард - в "Ак Барсе", где провел 14 лет подряд. Затем нападающий четыре чемпионата КХЛ отыграл за магнитогорский "Металлург" и вернулся в Казань.