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Женщина шокировала интернет ужасной находкой

28.11.2018,  
13:30
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Британии поделилась в Сети фотографией бананов с агрессивной надписью.

"Экстремально? Я люблю тосты с бананами, но сегодня утром я открыла сумку и поняла, что, похоже, я им не нравлюсь", - рассказала Фиона Шеперд. 50-летняя женщина отметила, что приобрела бананы в магазине Sainsbury, и на одном из них обнаружила надпись "Я убью тебя".

Представители магазина обратились к Фионе через Twitter и попросили прощения за произошедшее. Они отметили, что проведут расследование, что выясить, как угрожающая надпись появилась на бананах.

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