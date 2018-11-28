Женщина шокировала интернет ужасной находкой

Жительница Британии поделилась в Сети фотографией бананов с агрессивной надписью.

@sainsburys bit extreme? I enjoy bananas on toast, but opening a bag this morning, it seems they don't like me as much? pic.twitter.com/9jAtOSVvYl — Fiona Shepherd (@shepherd_fiona) 27 ноября 2018 г.

"Экстремально? Я люблю тосты с бананами, но сегодня утром я открыла сумку и поняла, что, похоже, я им не нравлюсь", - рассказала Фиона Шеперд. 50-летняя женщина отметила, что приобрела бананы в магазине Sainsbury, и на одном из них обнаружила надпись "Я убью тебя".

Представители магазина обратились к Фионе через Twitter и попросили прощения за произошедшее. Они отметили, что проведут расследование, что выясить, как угрожающая надпись появилась на бананах.