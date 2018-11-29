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29.11.2018 04:03
Рубрика: В мире

Решили покорить Чогори

Текст: Виктор Негода (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7732 (269)
Альпинисты из КР, чемпионы мира в высоком классе Михаил Даничкин и Сергей Селиверстов примут участие в зимнем восхождении на вторую по высоте вершину мира Чогори (К2).

Спортсмены отправятся в экспедицию в составе команды с участием спортсменов из России и Казахстана. Высота горы, расположенной в Каракоруме на границе Китая и Пакистана, составляет 8611 метров, а восхождения на нее считаются в высшей степени сложными и престижными.

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- Наша команда участвует в проекте "Зимний снежный барс", - пояснил Сергей Селиверстов. - Это звание носят альпинисты, покорившие все семь семитысячников бывшего СССР. А восхождения на восьмитысячники еще сложнее. Зимой Чогори пока не покорил никто. Мы приблизились к цели ближе всех, и считаем покорение К2 в это время года вполне реальным.

Экспедиция стартует в начале января и продлится два месяца. Альпинистам придется столкнуться с суровыми природными условиями - разреженным воздухом и сильным ветром.

Вместе с тем

Восхождение на К2 зимой уже неоднократно становилось целью альпинистов из разных стран, но безуспешно. Выше всех сумела подняться экспедиция из Польши. Группа спортсменов под руководством Кшиштофа Велицкого пыталась подняться на вершину со стороны Китая и достигла отметки в 7650 метров. Пятнадцать лет спустя польские альпинисты вновь пытались покорить Чогори, но уже со стороны Пакистана. Группа Велицкого на сей раз сумела достичь отметки в 7400 метров.

В мире экс-СССР Киргизия
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