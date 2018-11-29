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29 ноября 2018 г.

Постановление правительства Алтайского края от 28 ноября 2018 года № 431 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 3 квартал 2018 года"

Дата подписания 28 ноября 2018 г.
Опубликован 29 ноября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 № 26-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае в 2018 - 2021 годах" и от 09.11.2004 № 36-ЗС "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 3 квартал 2018 года в расчете на душу населения - 9559 рублей, для трудоспособного населения - 9995 рублей, для пенсионеров - 8199 рублей, для детей - 9835 рублей.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко

 

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