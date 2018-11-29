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29.11.2018 22:15
Рубрика: Экономика

Поднялись на бобах

Амурская соя завоевывает Китай
Текст: Инесса Доценко, Михаил Митрофанов
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Россия планирует существенно нарастить экспорт сои в Китай. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время недавнего визита в Поднебесную.
Количество поставленного за рубеж соевого масла в 2017 году увеличилось почти втрое. Фото: РИА Новости www.ria.ru Количество поставленного за рубеж соевого масла в 2017 году увеличилось почти втрое. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Количество поставленного за рубеж соевого масла в 2017 году увеличилось почти втрое. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- Китайский рынок огромный, почти 95 миллионов тонн сои они импортируют ежегодно. Из этого количества 30 миллионов, даже больше, - из Соединенных Штатов Америки, - отметил премьер, добавив, что сейчас определенная часть этого "соевого сегмента высвободилась".

По словам Медведева, такое положение дает возможность, с одной стороны, выйти с нашей соей на китайский рынок, а с другой - увеличить производство зернобобовых в России, прежде всего на Дальнем Востоке.

Ресурсы для такого роста есть. Как утверждает первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, в нынешнем году урожай сои в России составит четыре миллиона тонн.

- Еще пять лет назад мы производили два миллиона тонн сои, - напоминает Хатуов. - А в ближайшие пять лет можем выйти на восемь миллионов.

Фото: depositphotos.com
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Лидирующие позиции по объемам производства сои в России прочно занимает Дальний Восток. Среди четырех территорий, где выращивают эту культуру, - Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей, - особняком стоит последняя. Площади амурского региона, отданные под зернобобовые, составляют более сорока процентов общего "соевого клина" страны.

В структуре экспорта Амурской области у сои также явный приоритет. Если в 2016 году на долю зернобобовых в вывозе сельхозпродукции пришлось 89 процентов, то в 2017-м - уже 90. По данным министерства сельского хозяйства Приамурья, в текущем году соя займет 82 процента экспорта.

Начальник отдела развития продовольственных рынков приамурскокго минсельхоза Елена Емельянова отмечает, что наиболее емким и динамичным с точки зрения роста потребления сои и платежеспособности партнеров представляется рынок Китая.

- Учитывая уникальные возможности Дальнего Востока для развития сельского хозяйства и производства экологически чистого продовольствия, спрос на которое в АТР стремительно растет, Амурская область старается занять имеющиеся ниши, - подчеркивает Емельянова.

Региональный продукт соответствует мировым стандартам качества и безопасности, при его производстве не используется генно-модифицированное сырье

Цифры впечатляют. В 2017 году в КНР из Приамурья экспортировано более 233 тысяч тонн соевых бобов, а за десять месяцев 2018 года - уже свыше 318 тысяч тонн.

Есть предложение, есть спрос, но не обходится и без сложностей. Сегодня основная проблема, мешающая экспорту сои, - низкая пропускная способность таможни и ограниченность перевозок из-за несовершенной, зависящей от сезона и погоды, логистики.

Сейчас амурчане ждут окончания строительства и ввода в эксплуатацию в 2019 году автомобильного трансграничного моста Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), а также современного пункта пропуска. Когда это произойдет, есть шанс, что объемы поставок продукции АПК из России в Китай существенно вырастут.

Однако, по мнению специалистов, наиболее перспективным сектором внешнеторгового сотрудничества с Китаем является экспорт не столько сырья, сколько продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью. В этом направлении в регионе и стараются работать.

Например, количество вывезенного за рубеж соевого масла в 2017 году увеличилось почти втрое по отношению к 2016-му и составило почти 23,5 тысячи тонн. Но и эти показатели уже перекрыты: за десять месяцев текущего года экспортировано более 27,1 тысячи тонн соевого масла. Произведенная в регионе продукция востребована рынком Китая. Она соответствует мировым стандартам качества и безопасности, а самое главное - при ее производстве не используется генно-модифицированное сырье.

Первый в России завод глубокой переработки сои построила компания "Амурагроцентр" в городе Белогорске - в пределах одноименной территории опережающего развития. Инвестор вложил в строительство 2,4 миллиарда рублей. Сейчас резидент ТОР способен перерабатывать 800 тонн сои в сутки. В год это 240 тысяч тонн.
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- Все сырье - исключительно из Амурской области и полностью перерабатывается нашим предприятием, - говорит руководитель предприятия Александр Сарапкин.

Завод планирует выпускать за год 190 тысяч тонн кормового шрота, 40 тысяч тонн соевого масла, десять тысяч тонн изолята (его, кстати, в России раньше никто не производил, импортировали из того же Китая, где, в свою очередь, делают из нашей сои), 6,5 тысячи тонн клетчатки и другие продукты. Предприятие располагает и элеватором общей емкостью единовременного хранения сырья в 100 тысяч тонн. Цель на перспективу - поэтапное наращивание производства изолята до 20 и 30 тысяч тонн. При выходе на полную мощность завод закроет потребности российского рынка в этом продукте на 65 процентов.

Кроме того, компания уже вышла на экспортные поставки: все соевое масло забирает Китай. Шрот идет на Урал и в Сибирь, остальное - в западную часть России. Китайские партнеры завода также заинтересованы в поставках изолята, но этот вопрос будут решать власти КНР, которые могут не допустить на свой рынок конкурента из России.

Кстати

Помимо экспорта в КНР в 2018 году Амурская область осуществляет поставки сои и соевого масла в Беларусь, Монголию, Казахстан и Узбекистан. Ведутся переговоры с компаниями-импортерами из Японии и Южной Кореи.

Экономика ВЭД
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