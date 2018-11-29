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29.11.2018 14:15
Рубрика: Общество

Анна Попова: Россия остановила рост заболеваемости ВИЧ

Текст: Ирина Краснопольская
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

О том, что ВИЧ опасен, о том, что он набирает обороты, не считаясь с возрастом, что нет эффективного средства избавления от него, что все меры профилактики не приносят стопроцентных результатов, общеизвестно, и это не вселяет оптимизма.

В Москве начнут испытывать вакцину против ВИЧ

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Европе зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них 130 тысяч пришлись на Восточную Европу: 104 тысячи диагнозов получили жители России. Мы стали лидерами среди стран Европы?

- Это не корректная статистика, - комментирует сообщение ВОЗ руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. - Россия остановила рост заболеваемости ВИЧ. Вместе с коллегами из стран Содружества независимых государств предпринимаются совместные, успешные усилия для стабилизации ситуации по ВИЧ. И если в 2012 году рост составлял 12 процентов, то в 2017 - два процента. За десять месяцев нынешнего года количество зарегистрированных случаев меньше, чем в прошлом году. Надо учитывать особенности учета, регистрации. В России каждый случай попадает в статистику - и тот, который выявлен, и тот, по которому назначено лечение. У нас есть стратегия действий по профилактике, по снижению заболеваемости ВИЧ. Мы знаем, что нам делать, и мы это делаем. И приведенные выше данные статистики тому подтверждение.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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