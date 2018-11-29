У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Аудисообщения в WhatsApp изменятся до неузнаваемости

29.11.2018,  
14:00
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В свежем обновлении WhatsApp будет исправлена работа функции аудиосообщений мессенджера.

Свежее обновление сильно изменит Instagram
Женщина шокировала интернет ужасной находкой

Как пишет издание The Sun, после обновления программы в WhatsApp появится возможность воспроизводить несколько аудиосообщений как одно. Таким образом, отправленные одно за другим послания будут объединены в единое целое в правильном порядке.

Для того, чтобы прослушать несколько аудиосообщений, нужно будет просто нажать на верхнее из них, и воспроизведение будут запущено. Пока эта возможность доступна только в бета-версии приложения. Неизвестно, когда именно функция появится в основной версии.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: Алексей Петров/РГ
Apple заменит старые iPhone на новые со скидкой до 20 тысяч рублей 13:04
Увеличился вклад цифровой экономики в прирост ВВП 26.11.2018
"ВКонтакте" вернет деньги за покупки в магазинах 23.11.2018
соцсети
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Инновационные предприятия объединят на базе цифровых платформ 28.11.2018
На YouTube станет еще больше рекламы 22.11.2018
Девушку-подростка продали в рабство на Facebook 21.11.2018
мессенджеры
Фото: ulefone.com
Китайцы представили бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro 28.11.2018
WhatsApp поможет пользователям найти свою любовь 15.11.2018
Регистрация в мессенджерах через полгода изменится 14.11.2018