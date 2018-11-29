Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Неприятный эпизод произошел во втором тайме встречи группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом, победу в котором одержала австрийская команда - 2:1.

Болельщик "красно-белых" выбежал на поле и попытался напасть на Глушакова. После короткой беседы капитан столичного клуба оттолкнул фаната, затем их разняли подбежавшие на подмогу Денису партнеры по команде. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, в отношении мужчины, выбежавшего на газон, возбуждено административное дело.

Прокомментировал эпизод с Глушаковым и главный тренер "Спартака" Олег Кононов. Ему понравилась реакция остальных игроков "красно-белых", захотевших помощь своему капитану. Кононов считает, что этот инцидент мог повлиять на настроение его команды. Ведь к тому моменту хозяева вели 1:0.

"Мне понравилась реакция футболистов в том эпизоде. Была провокация со стороны этого парня. И бесследно она не прошла, - уверен Олег Георгиевич. - Мы пропустили после этого голы и уступили".

Несмотря на продолжающийся конфликт между Глушаковым и болельщиками, Кононов не собирается отбирать у полузащитника повязку. Об этом он говорил вчера на предматчевой пресс-конференции и повторил сегодня.

"Есть определенные вещи, касающиеся только команды и клуба", - отметил Кононов. "Если ребята выбирают капитана, значит, они доверяют ему. Значит, команда хочет, чтобы этот человек был неким связующим звеном между руководством и игроками. Да, сегодня случился такой инцидент. Завтра нечто подобное может произойти с другим футболистом или сотрудником клуба. Даже тренером".