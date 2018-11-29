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29.11.2018 14:01
Рубрика: Экономика

ЦБ займется повышением уровня и качества жизни людей

Текст: Владимир Кузьмин
В четверг на заседании кабинета министров Банк России представил проект основных направлений развития финансового рынка страны на 2019-2021 годы.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Без современной финансовой системы невозможно добиться ускоренного экономического роста, считает председатель правительства Дмитрий Медведев. "Для этого уровень доверия к банкам, страховым компаниям, инвестиционным пенсионным фондам должен расти, чтобы деньги через депозиты, облигации, другие инструменты приносили людям достойный доход, позволяли им включаться в экономику, расширять бизнесу производство, финансировать новые проекты", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
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В предыдущие годы правительство и ЦБ ввели единые стандарты кредитования малого и среднего бизнеса, смягчили зависимость финансовой системы от внешних рисков. Действующий план выполнен на 80 процентов, но нужно двигаться дальше, призвал премьер: "Все меры, которые заложены в новом проекте, должны сделать финансовый рынок более удобным, более цивилизованным и, конечно, более современным".

Банк России установил три стратегические цели на следующие три года. Первая - повышение уровня и качества жизни людей за счет грамотного использования финансовых инструментов. Вторая - содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков. И третья - создание условий для роста собственной финансовой индустрии.

Формирование доверительной среды станет одной из ключевых мер для достижения этих целей, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. В последние несколько лет Центробанк вел активную очистку финансового рынка от недобросовестных участников, закрывая нечистые на руку банки.

"За каждым недобросовестным действием или сложным положением финансовой организации стоят решения конкретных людей, которые должны нести персональную ответственность за нарушение установленных правил, и мы будем продолжать работу для того, чтобы добиться реальной неотвратимости наказания за криминальные действия на финансовом рынке", - заявил руководитель ЦБ.

Фото: depositphotos.com
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Теперь Банк России хотел бы навести порядок в среде лизинговых компаний и аудиторов. Законопроекты по лизингу правительство уже рассматривало, а вот решение вопроса по аудиторам неоправданно затянулось, считает Набиуллина. "Дискуссию о реформе аудиторской деятельности мы ведем уже больше года, и рынок начал уставать от неопределенности", - отметила она. - Давайте это отметим в протокольном решении. Мы давно это обсуждаем, там масса разных нюансов в этой теме, но точку пора ставить, иначе эти дискуссии уже обратный эффект имеют, - поддержал Дмитрий Медведев.

Второй ключевой мерой Банк России определил развитие конкуренции на финансовом рынке. Важна инфраструктура цифровых финансов, которая открывает ниши для небольших региональных игроков, сглаживает преимущества крупных компаний, считает Эльвира Набиуллина. Третье направление - поддержание финансовой стабильности. Банк России накопил арсенал средств для купирования возможных рисков, заверила глава ЦБ. В число ключевых направлений работы также попало обеспечение доступности финансовых услуг и капитала. Здесь в числе приоритетов - создание условий по расширению внутреннего рынка облигаций.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Но нам нужно и развитие институциональных инвесторов на рынке облигаций: пенсионных фондов, страховых компаний", - указала Набиуллина. В этой связи она упомянула необходимость создания системы индивидуального пенсионного капитала, которая должна вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. "Мы с вами эту концепцию обсуждаем, сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и надеемся уже в ближайшее время начать ее общественное обсуждение", - сказала глава Центробанка.

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