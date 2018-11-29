Цена нефти Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent впервые с 25 октября 2017 года опустилась ниже 58 долларов за баррель.

23 ноября, по данным Лондонской биржи ICE, стоимость сорта нефти Brent упала ниже 61 доллара за баррель, потеряв за день процента. Последний раз на этом уровне стоимость нефти находилась 3 ноября 2017 года.

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. 5, 6 и 7 декабря в Вене запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+.В преддверии заседания растут опасения повторения сценария 2014 года. Тогда цены на нефть за месяц до заседания ОПЕК упали на 29 процентов.

По мнению экспертов, на нем может быть вынесен вердикт о сокращении добычи. Саудовская Аравия и другие страны - члены ОПЕК уже говорили о сохранении уровня добычи на уровне 2016 года, что фактически означает уменьшение.