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29.11.2018 12:25
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель

Текст: Екатерина Ясакова

Стоимость нефти Brent впервые с 25 октября 2017 года опустилась ниже 58 долларов за баррель.

Фото: depositphotos.com
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23 ноября, по данным Лондонской биржи ICE, стоимость сорта нефти Brent упала ниже 61 доллара за баррель, потеряв за день процента. Последний раз на этом уровне стоимость нефти находилась 3 ноября 2017 года.

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. 5, 6 и 7 декабря в Вене запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+.В преддверии заседания растут опасения повторения сценария 2014 года. Тогда цены на нефть за месяц до заседания ОПЕК упали на 29 процентов.

 По мнению экспертов, на нем может быть вынесен вердикт о сокращении добычи. Саудовская Аравия и другие страны - члены ОПЕК уже говорили о сохранении уровня добычи на уровне 2016 года, что фактически означает уменьшение.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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