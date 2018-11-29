Центр примирения: В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием

Очередную провокацию с химическим оружием готовят в Сирии боевики группировки "Хайат Тахрир Аш- Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ), заявил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Удар ожидается в заселенных преимущественно христианами районах.

"Из населенных пунктов Джисир-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом, - передает ТАСС слова высокопоставленного российского военного. - Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран".

По данным российских военных, провокации планируются в районе населенного преимущественно христианами города Махарда в провинции Хама и в гуманитарном коридоре в районе населенного пункта Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.

Обычно такого рода провокации снимаются "местными правозащитниками" на видео для последующего тиражирования в западных СМИ.