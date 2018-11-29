Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам 2018 года. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов занял четвертое место. Он уступил лишь французскому, хорватскому и бельгийскому коллегам, которым удалось привести своих игроков к медалям чемпионата мира.

Рейтинг составлялся на основе опроса футбольных экспертов из 90 стран мира. В результате наставник французской сборной, ставшей чемпионом мира, Дидье Дешам набрал 304 очка, руководивший серебряными призерами хорватами Златко Далич - 198 баллов, а главный тренер ставших третьими бельгийцев Роберто Мартинес - 84.

Российский специалист получил 26 очков, что позволило ему занять четвертое место.

Напомним, что сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в России. Кроме того, команда заняла второе место в группе Лиги наций.