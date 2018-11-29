Что препятствует росту экспорта отечественных минеральных удобрений

Россия - крупнейший экспортер минеральных удобрений. За последние 10 лет производство минеральных удобрений в мире увеличивалось примерно на 2 процента, а отечественная отрасль выросла почти на треть.

Без современных минеральных удобрений повышать урожайность ни в поле, ни в саду невозможно.

Наша страна - единственный экспортер минеральных удобрений, поставляющий все три основных вида: азотные, калийные и сложные. За последние 5 лет их экспорт вырос почти на 20 процентов, на ключевых внешних рынках отрасль занимает второе место после металлургии.

Рост производства продукции АПК России напрямую связан с увеличением объемов внесения минеральных удобрений. Согласно ориентирам майского указа президента России наша главная цель на ближайшие годы - обеспечить эффективное изменение структуры посевов и производство сельхозпродукции в объеме, соответствующем плану развития экспорта продукции АПК до 2024 года. По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году экспорт российской пшеницы должен вырасти в 1,5 раза, масличных и продуктов их переработки - почти в 3 раза. При этом экологическая безопасность продукции становится глобальным конкурентным преимуществом. Поэтому одна из основных задач АПК страны - повышение плодородия земель путем агротехнологической модернизации, с применением высокоэффективных, экологически чистых минеральных удобрений.

Наша отрасль - один из лидеров по внедрению новых технологий и по объему инвестиций в развитие. От стадии обновления она перешла к стадии глубокой модернизации, и затем - к стадии строительства новых мощностей на основе наилучших доступных технологий.

Так, в 2017-2018 годах группа "ФосАгро" запустила новейшее в Европе и крупнейшее в России производство аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год и производство карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год.

Инвестиции в создание этих мощностей, высокопроизводительных биолого-химических очистных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры превысили 65 миллиардов рублей. Всего же, по нашим данным, планируемый объем инвестиций предприятиями отрасли с 2015 до 2026 года превышает триллион рублей.

Предприятия активно сотрудничают с отечественными отраслевыми научными центрами. За последние годы в отрасли внедрены решения по модернизации технологических комплексов, соавторами которых стали НИУИФ им. Самойлова, ВНИИХТ, компании "РусРедМет", "Гиредмет", ГНЦ РФ и другие.

Стратегически российские производители ориентированы на диверсификацию ассортимента прежде всего для российских аграриев, поэтому новые марки создаются в России специалистами, имеющими опыт работы на российских почвах.

Потребности российских аграриев в минеральных удобрениях в полном объеме и ассортименте закрываются отечественными производителями.

Потребности российских аграриев в минеральных удобрениях в полном объеме и ассортименте закрывают отечественные производители

Спрос на нашу продукцию высокий. Но фактический объем внесения удобрений зависит в большинстве случаев от платежеспособности аграриев, которая определяется макроэкономическими факторами.

Пока что потребление значительно ниже необходимого, но оно растет очень быстро. Если в 2017 году рынок преодолел барьер в 3 миллиона тонн д.в. (т.е. в пересчете на 100 процентов питательных веществ), то на середину ноября с.г. отечественные производители поставили аграриям на 5,9 процента продукции больше, чем за тот же период прошлого года.

Сегодня Россия входит в десятку мировых потребителей удобрений, занимая 9-е место после крупнейших экономик мира - таких, как Китай, Индия, Бразилия, США, Пакистан, Франция, Канада, Германия - хотя еще недавно мы были во втором десятке.

Нет сомнений, что спрос на минеральные удобрения будет увеличиваться, а значит, будет расти и экспорт. Но эта перспектива пока что ограничена и внешними, и внутренними факторами.

Например, в Европейском союзе действует единый таможенный тариф на минеральные удобрения в размере 6,5 процента и антидемпинговые пошлины на поставку российской аммиачной селитры. В Индии - единая импортная пошлина в 5 процентов на все виды минеральных удобрений. Для большинства наших крупных компаний действует запрет на их экспорт на Украину.

Государство поддерживает российских производителей, в том числе и в вопросах снятия заградительных барьеров на ряде зарубежных рынков. Так, в августе 2017 года в результате совместных усилий федеральных органов власти России и Аргентины, межправительственной Российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, РСПП, ТПП и Совета предпринимателей Россия - Аргентина удалось добиться отмены 6-процентой ввозной пошлины на поставку удобрений в эту страну.

Есть и внутренние проблемы, препятствующие развитию экспорта. Например, инициатива "Российских железных дорог" по установлению максимального размера повышающих коэффициентов на уровне 1,08 на 2019-2021 годы. Проще говоря, стоимость перевозок экспортной продукции для целого ряда системообразующих экспортных отраслей вырастет на 8 процентов. Это ломает принципы долгосрочного планирования. Ранее компания "РЖД" обещала скидки за увеличение объемов перевозок по железным дорогам. Производители минеральных удобрений основывали на этом свои инвестпрограммы в строительство новых и модернизацию действующих производств в объеме триллиона рублей до 2025 года. Теперь они вынуждены будут корректировать свои планы ежегодно, что осложнит реализацию. Кроме того, повышение значительно увеличит долю тарифа в цене минеральных удобрений и, как следствие, ударит по конкурентоспособности отечественных удобрений на внешних рынках, где идет острая конкуренция с глобальными компаниями.

Чтобы обеспечить доступность минеральных удобрений для предприятий агро-промышленного комплеса, производители удобрений применяют механизмы сдерживания роста цен с учетом макроэкономической ситуации. По состоянию на конец октября взятые на себя обязательства по обеспечению заявленной потребности АПК России в минеральных удобрениях на 2018 год - 3,07 миллиона тонн д.в. - производители выполнили в полном объеме. Это позволило уже с конца октября начать отгружать удобрения для нужд АПК России к сезонным полевым работам 2019 года. Результат - темпы озимого сева, которые выше прошлогодних, а площади под озимой пшеницей, по оценкам экспертов, станут самыми большими в истории России.

Справка

В 2017 году в России произвели 22,5 миллиона тонн д.в. минеральных удобрений. Это четвертый показатель в мире. На экспорт приходится около 70 процентов этого объема, что составило до 5 процентов всего несырьевого неэнергетического экспорта России и 30 процентов экспортной выручки российского химпрома. По итогам первого полугодия 2018 года российский экспорт минеральных удобрений установил сразу несколько рекордов: экспортировано около 17,3 миллиона тонн. Экспорт азотных удобрений увеличился до 6,7 миллиона тонн.