Что препятствует росту экспорта отечественных минеральных удобрений

Новости

Прерванный полет: Самолет с Меркель вернулся в Германию 23:29
Под Дамаском сирийские ПВО сбили несколько ракет 23:14
ФСБ опровергла информацию СМИ о "сообщнице" керченского злоумышленника 22:58
Медведев подведет итоги года в интервью пяти телеканалам 22:53
Самолет Лаврова в небе Швейцарии сопроводил истребитель ВВС Конфедерации 22:36
Центр примирения: В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием 22:33
"Мамой клянусь". По делу полковника Захарченко допросили гадалку 22:23
Легойда: Константинополь разработал устав для церкви, которой нет в природе 22:17
В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики 22:10
Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом" 22:04
Ростовчанина будут судить за подрыв машины с водителем 22:02
В Москве эвакуируют жильцов многоэтажного дома из-за пожара 21:26
Глава Минприроды взял под свой контроль охрану озера Байкал 21:14
Косачев: Отказ от встречи - упущенный шанс не для Путина, а для Трампа 21:05
У берегов Германии завершилась укладка труб "Северного потока-2" 20:55
Суд отстранил от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области 20:45
Задержаны двое участников банды Басаева 20:41
Нефть Brent выросла до 60 долларов 20:39
Японский пилот получил тюремный срок за выпивку перед полетом 20:35
Проблемы с рулевым управлением: АвтоВАЗ отзывает Lada 4x4 20:35
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
29.11.2018 22:08
Рубрика: Экономика

Попали в десятку

Что препятствует росту экспорта отечественных минеральных удобрений
Текст: Андрей Гурьев (президент Российской ассоциации производителей удобрений)
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Россия - крупнейший экспортер минеральных удобрений. За последние 10 лет производство минеральных удобрений в мире увеличивалось примерно на 2 процента, а отечественная отрасль выросла почти на треть.
Без современных минеральных удобрений повышать урожайность ни в поле, ни в саду невозможно. Без современных минеральных удобрений повышать урожайность ни в поле, ни в саду невозможно.
Без современных минеральных удобрений повышать урожайность ни в поле, ни в саду невозможно.

Наша страна - единственный экспортер минеральных удобрений, поставляющий все три основных вида: азотные, калийные и сложные. За последние 5 лет их экспорт вырос почти на 20 процентов, на ключевых внешних рынках отрасль занимает второе место после металлургии.

Рост производства продукции АПК России напрямую связан с увеличением объемов внесения минеральных удобрений. Согласно ориентирам майского указа президента России наша главная цель на ближайшие годы - обеспечить эффективное изменение структуры посевов и производство сельхозпродукции в объеме, соответствующем плану развития экспорта продукции АПК до 2024 года. По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году экспорт российской пшеницы должен вырасти в 1,5 раза, масличных и продуктов их переработки - почти в 3 раза. При этом экологическая безопасность продукции становится глобальным конкурентным преимуществом. Поэтому одна из основных задач АПК страны - повышение плодородия земель путем агротехнологической модернизации, с применением высокоэффективных, экологически чистых минеральных удобрений.

Наша отрасль - один из лидеров по внедрению новых технологий и по объему инвестиций в развитие. От стадии обновления она перешла к стадии глубокой модернизации, и затем - к стадии строительства новых мощностей на основе наилучших доступных технологий.

Почему сибирские хозяйства не страхуют аграрные риски

Так, в 2017-2018 годах группа "ФосАгро" запустила новейшее в Европе и крупнейшее в России производство аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год и производство карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год.

Инвестиции в создание этих мощностей, высокопроизводительных биолого-химических очистных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры превысили 65 миллиардов рублей. Всего же, по нашим данным, планируемый объем инвестиций предприятиями отрасли с 2015 до 2026 года превышает триллион рублей.

Предприятия активно сотрудничают с отечественными отраслевыми научными центрами. За последние годы в отрасли внедрены решения по модернизации технологических комплексов, соавторами которых стали НИУИФ им. Самойлова, ВНИИХТ, компании "РусРедМет", "Гиредмет", ГНЦ РФ и другие.

Стратегически российские производители ориентированы на диверсификацию ассортимента прежде всего для российских аграриев, поэтому новые марки создаются в России специалистами, имеющими опыт работы на российских почвах.

Потребности российских аграриев в минеральных удобрениях в полном объеме и ассортименте закрываются отечественными производителями.

Потребности российских аграриев в минеральных удобрениях в полном объеме и ассортименте закрывают отечественные производители

Спрос на нашу продукцию высокий. Но фактический объем внесения удобрений зависит в большинстве случаев от платежеспособности аграриев, которая определяется макроэкономическими факторами.

Пока что потребление значительно ниже необходимого, но оно растет очень быстро. Если в 2017 году рынок преодолел барьер в 3 миллиона тонн д.в. (т.е. в пересчете на 100 процентов питательных веществ), то на середину ноября с.г. отечественные производители поставили аграриям на 5,9 процента продукции больше, чем за тот же период прошлого года.

Сегодня Россия входит в десятку мировых потребителей удобрений, занимая 9-е место после крупнейших экономик мира - таких, как Китай, Индия, Бразилия, США, Пакистан, Франция, Канада, Германия - хотя еще недавно мы были во втором десятке.

Нет сомнений, что спрос на минеральные удобрения будет увеличиваться, а значит, будет расти и экспорт. Но эта перспектива пока что ограничена и внешними, и внутренними факторами.

Например, в Европейском союзе действует единый таможенный тариф на минеральные удобрения в размере 6,5 процента и антидемпинговые пошлины на поставку российской аммиачной селитры. В Индии - единая импортная пошлина в 5 процентов на все виды минеральных удобрений. Для большинства наших крупных компаний действует запрет на их экспорт на Украину.

Государство поддерживает российских производителей, в том числе и в вопросах снятия заградительных барьеров на ряде зарубежных рынков. Так, в августе 2017 года в результате совместных усилий федеральных органов власти России и Аргентины, межправительственной Российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, РСПП, ТПП и Совета предпринимателей Россия - Аргентина удалось добиться отмены 6-процентой ввозной пошлины на поставку удобрений в эту страну.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Орловским аграриям предложили перейти на "цифру"

Есть и внутренние проблемы, препятствующие развитию экспорта. Например, инициатива "Российских железных дорог" по установлению максимального размера повышающих коэффициентов на уровне 1,08 на 2019-2021 годы. Проще говоря, стоимость перевозок экспортной продукции для целого ряда системообразующих экспортных отраслей вырастет на 8 процентов. Это ломает принципы долгосрочного планирования. Ранее компания "РЖД" обещала скидки за увеличение объемов перевозок по железным дорогам. Производители минеральных удобрений основывали на этом свои инвестпрограммы в строительство новых и модернизацию действующих производств в объеме триллиона рублей до 2025 года. Теперь они вынуждены будут корректировать свои планы ежегодно, что осложнит реализацию. Кроме того, повышение значительно увеличит долю тарифа в цене минеральных удобрений и, как следствие, ударит по конкурентоспособности отечественных удобрений на внешних рынках, где идет острая конкуренция с глобальными компаниями.

Чтобы обеспечить доступность минеральных удобрений для предприятий агро-промышленного комплеса, производители удобрений применяют механизмы сдерживания роста цен с учетом макроэкономической ситуации. По состоянию на конец октября взятые на себя обязательства по обеспечению заявленной потребности АПК России в минеральных удобрениях на 2018 год - 3,07 миллиона тонн д.в. - производители выполнили в полном объеме. Это позволило уже с конца октября начать отгружать удобрения для нужд АПК России к сезонным полевым работам 2019 года. Результат - темпы озимого сева, которые выше прошлогодних, а площади под озимой пшеницей, по оценкам экспертов, станут самыми большими в истории России.

Справка
Россия поставит Китаю аграрную продукцию на полмиллиарда долларов

В 2017 году в России произвели 22,5 миллиона тонн д.в. минеральных удобрений. Это четвертый показатель в мире. На экспорт приходится около 70 процентов этого объема, что составило до 5 процентов всего несырьевого неэнергетического экспорта России и 30 процентов экспортной выручки российского химпрома. По итогам первого полугодия 2018 года российский экспорт минеральных удобрений установил сразу несколько рекордов: экспортировано около 17,3 миллиона тонн. Экспорт азотных удобрений увеличился до 6,7 миллиона тонн.

Экономика АПК Экономика ВЭД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
МВД об отмене знака "Шипы": Он утратил свою необходимость
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире