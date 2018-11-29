Производство бензина в стране будет расти, новый налоговый режим позволит нефтяникам сдерживать цены для потребителей, поэтому поводов для скачков цен на АЗС нет. Вызовом может стать только чрезмерный рост цен на нефть при слабом курсе рубля, но и на этот случай у правительства есть решение.

С середины декабря прошлого года по октябрь этого года нефтекомпаниям было более выгоднее продавать бензин и дизель за рубежом, но теперь, за счет совокупности факторов, все изменилось: продажи внутри страны стали доходнее экспорта, следует из материалов, представленных замминистра энергетики Павлом Сорокиным. С каждого проданного в России литра Аи-92 компании в Центральном федеральном округе зарабатывают более четырех рублей, то есть маржинальность заправочного бизнеса восстанавливается до уровня 2014 года.

Кроме того, в ноябре нефтекомпании нарастили производство бензина на 2,4 процента к тому же периоду прошлого года, рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, а отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 5,3 процента. По дизелю производство выросло на 2,9 процента, отгрузка - более чем на десять процентов. Протоколом совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по обоим показателям была установлена цель в размере трех процентов.

Производство бензина, по прогнозам минэнерго, к 2025-2030 годам вырастет с текущих 40 миллионов тонн до 49-51 миллиона тонн в год, при этом внутреннее потребление увеличится менее существенно - примерно на десятую часть, то есть с 36 миллионов тонн до 42 миллионов. Эти объемы поступят на рынок за счет программы модернизации на нефтеперерабатывающих заводах. Если бензина в России производится примерно столько же, сколько потребляется, то в части дизеля внутренний рынок остается профицитным, напомнил Сорокин. На экспорт уходит половина.

С каждого проданного в России литра Аи-92 компании в Центральном округе зарабатывают более четырех рублей

Пока цены на нефть остаются ниже 90 долларов за баррель, причин для беспокойства нет. Демпфирующий, то есть сглаживающий налоговый механизм, разработанный правительством для нефтяников, должен решить проблемы с прибыльностью топливного бизнеса. Но при росте цен на нефть выше 90 долларов и сохранении курса доллара в коридоре 60-70 рублей придется применять меры административного регулирования для изолирования внутреннего рынка бензина, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов. Власти начнут с обязательств нефтяников поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок, чтобы не было дефицита, так что речь о запрете экспорта не идет. Остатки после покрытия внутреннего спроса вполне могут быть экспортированы, сказал он.

Нефть продолжает падать

Пока топливный рынок боялся роста цен, на нефтяном рынке цены упали: в четверг стоимость барреля Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals, опустилась ниже 58 долларов впервые с октября прошлого года. Это произошло на фоне более сильного, чем ожидалось рынком, роста коммерческих запасов сырья в США. Вплоть до 6-7 декабря, когда в Вене пройдет встреча ОПЕК и ОПЕК+, котировки продолжат бурно реагировать на любые новости, связанные с рынком нефти.