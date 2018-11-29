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Рубрика: В мире

ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах с 57,4 процента голосов

Текст: Максим Макарычев

Бывший посол Франции в Тбилиси и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", выигрывает второй тур президентских выборов в Грузии, свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии этой страны.

Фото: EPA
Как в Грузии прошел второй тур выборов президента

В соответствии с ними после обработки бюллетеней с 31,88% избирательных участков Зурабишвили получает 57,37% голосов. По данным ЦИК, ее соперник Григол Вашадзе, кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Саакашвили получает 42,63% голосов. Явка на выборах составила 56,23 процента.

Это последние президентские выборы, проведенные прямым голосованием в этой бывшей советской республике. Несмотря на то, что пост президента Грузии стал по существу церемониальным после введенных конституционных изменений, голосование стало испытанием для правящей партии "Грузинская мечта", пришедшей к власти в 2012 году на волне недовольства репрессивной политикой Саакашвили.

Минувшее голосование стало своего рода репетицией выборов в парламент 2020 года, по итогам которых будет сформирован кабинет министров. Многие грузины, отмечают наблюдатели, голосовали против возвращения во власть криминальных сил, которые ассоциируются с режимом Саакашвили. Граждане Грузии сделали выбор в пользу Зурабишвили, оценивая ее как умеренного политика и опытного дипломата. Сама победивший кандидат заявила накануне голосования, что она и ее дети получили угрозы смерти. Как отмечают аналитики, оба кандидата выступают за сближение с Европейским союзом и НАТО.

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии

"Но их прошлое как министров иностранных дел показывает, что Вашадзе больше связан с Вашингтоном, тогда как бывший французский посол Зурабишвили явно ориентирована в пользу ЕС", - заявил в интервью AFP грузинский аналитик Гела Вассадзе.

Также заметно различаются позиции кандидатов по вопросу построения отношений с Россией. По мнению политолога Гия Нодиа, "Грузинская мечта" занимает более умеренный тон в отношениях с Москвой, тогда как ЕНД, основатель которой Саакашвили в свое время развязал войну в Южной Осетии, "традиционно является более откровенным критиком России".

В мире экс-СССР Грузия
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