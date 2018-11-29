ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе прошел второй матч серии KHL World Games. В нем на льду арены "Халленштадион" ЦСКА без проблем разобрался с номинальными хозяева льда, рижским "Динамо" - 5:0.

ЦСКА последним из участников вынесенных матчей добрался до Цюриха. Команда прибыла поздно вечером, а уже утром вышла на раскатку. Разумеется, ни о каких прогулках хоккеистов по городу речи не шло.

За игроков это сделал Кубок Гагарина, который тоже приехал в Цюрих. Накануне трофей совершил "экскурсию" по главным местным достопримечательностям, ну а в день матча занял уже привычное для себя место в фойе арены "Халленштадион". Причем без почетного караула, как это бывает на финальных матчах плей-офф КХЛ. Но он и не требовался: швейцарцы, коих к огромной чаше тянуло магнитом, - народ добропорядочный, и лишнего они себе не позволяли.

Впрочем, Кубку Гагарина оказалось не по силам тягаться в популярности с вице-президентом КХЛ Валерием Каменским. Ему вместе с другой легендой, которую хорошо знают в Швейцарии, Владимиром Юрзиновым было доверено произвести символическое вбрасывание, а в перерыве с участием Каменского прошла автограф-сессия. Так вот появление на публике Валерия Викторовича, поигравшего в Швейцарии в бытность хоккеистом и выигравшего в этой стране ЧМ-1990, произвело настоящий фурор.

"С удовольствием вспоминаю те времена, когда каждый знал наши имена, и на стадионах собирались полные трибуны", - ностальгически улыбался Каменский, едва успевая расписываться для всех желающих.

Звезд нынешнего лидера Континентальной хоккейной лиги, ЦСКА, Европа пока только узнает. Поэтому, как и на позавчерашней игре СКА с рижским "Динамо", аншлага в "Халленштадион" не было. И напрасно. Армейцы, приехавшие в Цюрих с 13-матчевой серией из побед кряду, отнеслись к вынесенной игре максимально серьезно, показав на льду хоккей отменного качества.

Если питерцам с "Динамо" пришлось помучиться, то ЦСКА разложил соперника по полочкам. В первом периоде точные броски Константина Окулова и Кирилла Капризова обеспечили московской команде комфортный задел - 2:0. На этом подопечные Игоря Никитина не успокоились. Во втором периоде ЦСКА ограничился шайбой Никиты Нестерова, а едва начался третий, как отличился Артем Блажиевский. Под мощным напором рижане очевидно поплыли и пропустили еще. В протоколе отметился Янник Хансен, шайба которого в этот вечер оказалась последней.

Таким образом, ЦСКА одержал уже 14-ю победу кряду и упрочил свое лидерство в регулярном чемпионате КХЛ.