ЦСКА сыграет с "Салаватом" в ретроформе в честь юбилея Тарасова

ЦСКА будет играть с "Салаватом Юлаевым" в ретроформе в честь юбилея великого советского тренера Анатолия Тарасова. Об этом журналистам в Цюрихе сообщил президент "красно-синих" Игорь Есмантович.

10 декабря Тарасову, возглавлявшему ЦСКА и сборную СССР, исполнилось бы 100 лет. И армейцы с размахом планируют отметить дату.

- Мы хотим пригласить Александру Пахмутову вместе со своими друзьями. Сама игра пройдет немножко в стиле ретро, будут автограф-сессии ветеранов, сыграем в ретроформе, которая придаст матчу дух нашего хоккейного мэтра, - рассказал Есмантович.

Матч ЦСКА - "Салават Юлаев" состоится в Москве 9 декабря. В рамках празднования 100-летия Тарасова у станции метро "ЦСКА" будет установлен памятник тренеру.