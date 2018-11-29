Декабрь начнется с новых сюрпризов погоды

Первый зимний месяц начнется с потепления, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Москве температура воздуха в ночь на 1 декабря будет такой же, как в течение недели - минус 9-14 градусов. Зато днем станет теплее - от 4 до 9 градусов мороза. В воскресенье температура подрастет еще на пару градусов до 2-7 мороза. А в воскресенье пойдет снег.

С 1 декабря на один градус станет теплее в Туле и Калуге. Но главное - не такими суровыми будут ночные морозы.

На юге страны наступление декабря ознаменуется улучшением погоды. После штормовых ветров, сильных дождей и снегопадов, с 1 декабря тут станет тише и суше. А со 2 декабря в Крыму и вовсе установится погода без осадков.

В Сибирь после потепления и даже дождей с декабрем придет зима. Переход от тепла к холоду будет резким. К примеру, в Красноярске еще в пятницу днем +1 градус, а в субботу уже -15 градусов. В Новосибирске в пятницу - 6 градусов, а в субботу - 16 градусов мороза. В Томске - 4 градуса в пятницу, и 19 градусов мороза в субботу.