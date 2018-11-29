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29.11.2018 05:30
Рубрика: Общество

Декабрь начнется с новых сюрпризов погоды

Текст: Ирина Жандарова
Первый зимний месяц начнется с потепления, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Москве температура воздуха в ночь на 1 декабря будет такой же, как в течение недели - минус 9-14 градусов. Зато днем станет теплее - от 4 до 9 градусов мороза. В воскресенье температура подрастет еще на пару градусов до 2-7 мороза. А в воскресенье пойдет снег.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Какая погода ждет россиян в декабре

С 1 декабря на один градус станет теплее в Туле и Калуге. Но главное - не такими суровыми будут ночные морозы.

На юге страны наступление декабря ознаменуется улучшением погоды. После штормовых ветров, сильных дождей и снегопадов, с 1 декабря тут станет тише и суше. А со 2 декабря в Крыму и вовсе установится погода без осадков.

В Сибирь после потепления и даже дождей с декабрем придет зима. Переход от тепла к холоду будет резким. К примеру, в Красноярске еще в пятницу днем +1 градус, а в субботу уже -15 градусов. В Новосибирске в пятницу - 6 градусов, а в субботу - 16 градусов мороза. В Томске - 4 градуса в пятницу, и 19 градусов мороза в субботу.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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