Джон Керри составит конкуренцию Трампу на выборах в 2020 году

Бывший госсекретарь США Джон Керри может принять участие в президентских выборах 2020 года. Политик заявил об этом на мероприятии в Гарвардском университете.

"Я не стану исключать этого, я не отказываюсь ни от чего окончательно. Да, я собираюсь обдумать это", - подчеркнул Керри. Напомним, 14 лет назад он уже баллотировался в президенты от Демократической партии, набрал 48% голосов и уступил Джорджу Бушу, получившему 51% голосов.

С февраля 2013 года по январь 2017-го Керри был госсекретарем Соединенных Штатов. Американские политологи, занимающиеся изучением внешней политики, признали Керри наименее эффективным госсекретарем за последние 50 лет.