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29.11.2018 21:10
Рубрика: Спорт

Красным по белому

Главная страница сайта Карреры отсылает к "Спартаку"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера анонсировал запуск собственного официального сайта.

В "Инстаграме" итальянский тренер разместил скриншот будущего ресурса и написал: "Почти готов". Пока доступна только главная страница сайта. Интересно, что на заставке Массимо Каррера все еще представлен как действующий главный тренер "красно-белых", а в подборке видео показаны нарезки с матчей, тренировок и пресс-конференций московского клуба.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат страны, а позже и Суперкубок России. Итальянский специалист был уволен 22 октября 2018-го после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура Премьер-лиги (2:3) по официальной версии за неудовлетворительные результаты. Новым наставником "красно-белых" 12 ноября стал Олег Кононов.

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Coming soon....

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

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