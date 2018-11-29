Эксперты Роскачества дали советы по выбору мандаринов

Роскачество начинает масштабное исследование мандаринов. Специалисты организации проверят их на безопасность, определят сладкие и кислые сорта и в целом протестируют по 250 показателям.

Результаты исследования будут известны ближе к Новому году, но как выбрать самые лучшие, идеальные плоды эксперты Роскачества рассказывают сейчас.

Итак, визуально мандарины должны быть цельными, свежими, здоровыми, цельными и чистыми. Повреждений на них быть не должно. Хотя кое-какие дефекты все-таки допустимы.

Например, на качество и вкус этих фруктов не влияют вкрапления в поры кожуры, царапины, маленькие потертости. Главное, чтобы эти небольшие дефекты не переходили в гниль.

Не имеет значения и воздушная прослойка внутри плода, его пухлость, поскольку это зависит от сорта.

Какие мандарины брать не стоит? Первое - с плесенью. Второе - со слишком мягкими участками и вмятинами. Третье - перезревшие. Определить такие можно по нескольким признакам: явное отставание кожуры от мякоти, которая легко лопается, да и вкус в таких фруктах слабо выражен.

Стоит обратить внимание на то, что зеленые листики не говорят о свежести мандарина, поскольку они не вянут. Максимум - могут подсохнуть.

Что касается пользы мандаринов, она неоспорима. В них есть витамины А, В, К, которые уменьшают утомляемость глаз, нормализуют обмен веществ и сон, положительно влияют на сердце и сосуды. Также мандарины повышают иммунитет, снижают рост бактерий, провоцирующих болезни.

Но при этом мандарины, как и другие цитрусовые являются сильным аллергеном. А также могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, так что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта лучше ими не увлекаться.