Новости

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
Ущерб от пожара на ледоколе “Виктор Черномырдин" составил 150 млн рублей 19:31
Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов 19:31
Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого 19:30
Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега 19:23
Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу 19:19
В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни 19:16
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29.11.2018 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

Энергетические компании России и Китая заключили 20 контрактов на первом бизнес-форуме в Пекине

Текст: Михаил Нестеров
Первый Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся сегодня в Пекине по инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. В его работе приняли участие представители почти 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты России и Китая.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Многопрофильное взаимодействие между нашими странами непрерывно укрепляется. За последние годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств", - подчеркнул в своем обращении к делегатам форума Си Цзиньпин, зачитал которое первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн. "Укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", - заявил Хань Чжэн уже в своём выступлении.

Приветствие Владимира Путина участникам зачитал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин: "Область взаимных интересов российских и китайских энергетических компаний весьма широка. Это в полной мере подтверждает насыщенная и разнообразная повестка дня форума, которая включает вопросы, касающиеся взаимодействия в нефтегазовой и угольной отраслях, электроэнергетике, сфере инвестиций, научно-технических разработок, а также охраны окружающей среды".

Фото: РИА Новости
Игорь Сечин: Россия не уйдет с мировой нефтяной арены

В отношениях России и Китая за последние 10 лет достигнут значительный прогресс. Товарооборот увеличился с 40 до 110 миллиардов долларов. В адрес китайских потребителей было направлено более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн нефтепродуктов, 150 миллионов тонн угля и 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Большой вклад в рост энергосотрудничества внесла "Роснефть", которая совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. "В прошлом году "Роснефть" поставила около 40 миллионов тонн нефти, обеспечив около 6,5 процентов общей потребности КНР в сырье", - сообщил Игорь Сечин.

Для бесперебойных поставок нефти была построена уникальная трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан", идет строительство газопровода "Сила Сибири", а также крупнейшего приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, развиваются другие проекты.

Инвестиционная емкость завершенных и реализующихся энергопроектов России с целевым рынком сбыта в Китае составляет около 100 миллиардов долларов. При этом потенциал двустороннего взаимодействия в ТЭК не исчерпан, поскольку лидеры обеих стран поставили задачу довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. А значит, впереди новые проекты.

Так, компания "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация в ходе форума подписали контракт на поставку нефти. В течение года "Роснефть" отправит в КНР через трубопроводную систему ВСТО и порт Козьмино 2,4 миллиона тонн сырья. И это не единственный контракт российской компании, заключенный на форуме. Так, во исполнение поручения президента РФ об активном использовании природного газа как моторного топлива с Beijing Gas Group Company Limited подписано соглашение о совместном строительстве и эксплуатации в России 170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. А соглашение с Hengli Group предусматривает сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории обеих стран, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

"Роснефть" разработала меры по борьбе со спекулянтами на бирже

Эти и другие соглашения убедительно доказывают, что главная цель прошедшего энергетического бизнес-форума - развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций -  успешно выполнена.

По итогам форума принято решение провести следующий в новом году и в России, а сам он будет ежегодным.

Комментарий

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, член НП "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса":

- Создание отдельной площадки для контактов бизнеса давно назрело, и в первую очередь - в энергетической сфере. Ведь проекты, которые сейчас ведутся между Россией и Китаем, во многом касаются именно энергетического сектора. Поэтому форум - полезная площадка для развития диалога, которая уже доказала на практике свою значимость: форум принес множество соглашений между ведущими энергетическими компаниями России и Китая. Важно, что это принципиальные соглашения, которые влекут за собой реализацию конкретных проектов, привлечение реальных инвестиций. И это особо подчеркивалось сегодня китайской стороной: Пекин хочет и готов интенсифицировать финансирование и наращивать портфель совместных проектов. Для России и Китая это означает одно - экономический рост.

Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра:

- Сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Китаем носит системный характер. Но если раньше речь шла по большей части о диверсификации поставок, то сегодня мы ожидаем более глубокого сотрудничества. Важно, что в ходе нынешнего форума в Пекине во главу угла акцент был сделан на сотрудничестве в области науки и технологий. Это принципиально новый подход к выстраиванию партнерских отношений, более глубокий уровень, т.к. технологическое лидерство - это ключевой фактор конкуренции на современном рынке.

Экономика Отрасли Энергетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Новости проекта

10.09.2017
Китайская энергетическая компания "Хуасинь" стала новым стратегическим акционером "Роснефти"
23.06.2017
Фото: depositphotos.com "Роснефть" рассказала о стратегии развития на ближайшие пять лет
23.06.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Ежегодные инвестиции "Роснефти" в 2017-2018 годах составят более 1 триллиона рублей
29.05.2017
"Башнефть" переносит выплату дивидендов из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ
25.05.2017
Citi: Основной сценарий для "Системы" по иску "Роснефти" неблагоприятный
19.05.2017
"Роснефть" уверенно себя чувствует в условиях экономических ограничений
18.05.2017
Игорь Сечин: "Роснефть" действует в интересах Башкирии
17.05.2017
Юристы считают иск "Роснефти" к АФК "Система" абсолютно правомочным
05.05.2017
Чистая прибыль "Роснефти" увеличилась на 75 процентов
04.05.2017
"Роснефть" увеличит добычу трудноизвлекаемых запасов
21.04.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Путин: Нефтедобыча в Арктике - подтверждение отечественной изобретательности
10.04.2017
Акции Роснефти подорожают до 9 долларов за штуку
29.03.2017
Сделка по приватизации акций "Роснефти" заключена на выгодных условиях
27.03.2017
Глава суверенного фонда Qatar Investment Authority уверен в инвестициях в "Роснефть"
22.03.2017
Фото: rosneft.ru Судостроительный комплекс "Звезда" пополнился уникальным оборудованием
15.02.2017
Компания "Роснефть" подвела итоги года
09.02.2017
ФСБ и МВД пресекли незаконную акцию у московского офиса "Роснефти"
15.10.2016
Фото: Константин Завражин/РГ Путин и Моди подвели итоги встречи и запустили второй энергоблок АЭС