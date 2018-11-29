Энергетические компании России и Китая заключили 20 контрактов на первом бизнес-форуме в Пекине

Первый Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся сегодня в Пекине по инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. В его работе приняли участие представители почти 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты России и Китая.

"Многопрофильное взаимодействие между нашими странами непрерывно укрепляется. За последние годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств", - подчеркнул в своем обращении к делегатам форума Си Цзиньпин, зачитал которое первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн. "Укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", - заявил Хань Чжэн уже в своём выступлении.

Приветствие Владимира Путина участникам зачитал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин: "Область взаимных интересов российских и китайских энергетических компаний весьма широка. Это в полной мере подтверждает насыщенная и разнообразная повестка дня форума, которая включает вопросы, касающиеся взаимодействия в нефтегазовой и угольной отраслях, электроэнергетике, сфере инвестиций, научно-технических разработок, а также охраны окружающей среды".

В отношениях России и Китая за последние 10 лет достигнут значительный прогресс. Товарооборот увеличился с 40 до 110 миллиардов долларов. В адрес китайских потребителей было направлено более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн нефтепродуктов, 150 миллионов тонн угля и 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Большой вклад в рост энергосотрудничества внесла "Роснефть", которая совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. "В прошлом году "Роснефть" поставила около 40 миллионов тонн нефти, обеспечив около 6,5 процентов общей потребности КНР в сырье", - сообщил Игорь Сечин.

Для бесперебойных поставок нефти была построена уникальная трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан", идет строительство газопровода "Сила Сибири", а также крупнейшего приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, развиваются другие проекты.

Инвестиционная емкость завершенных и реализующихся энергопроектов России с целевым рынком сбыта в Китае составляет около 100 миллиардов долларов. При этом потенциал двустороннего взаимодействия в ТЭК не исчерпан, поскольку лидеры обеих стран поставили задачу довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. А значит, впереди новые проекты.

Так, компания "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация в ходе форума подписали контракт на поставку нефти. В течение года "Роснефть" отправит в КНР через трубопроводную систему ВСТО и порт Козьмино 2,4 миллиона тонн сырья. И это не единственный контракт российской компании, заключенный на форуме. Так, во исполнение поручения президента РФ об активном использовании природного газа как моторного топлива с Beijing Gas Group Company Limited подписано соглашение о совместном строительстве и эксплуатации в России 170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. А соглашение с Hengli Group предусматривает сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории обеих стран, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

Эти и другие соглашения убедительно доказывают, что главная цель прошедшего энергетического бизнес-форума - развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций - успешно выполнена.

По итогам форума принято решение провести следующий в новом году и в России, а сам он будет ежегодным.

Комментарий

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, член НП "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса":

- Создание отдельной площадки для контактов бизнеса давно назрело, и в первую очередь - в энергетической сфере. Ведь проекты, которые сейчас ведутся между Россией и Китаем, во многом касаются именно энергетического сектора. Поэтому форум - полезная площадка для развития диалога, которая уже доказала на практике свою значимость: форум принес множество соглашений между ведущими энергетическими компаниями России и Китая. Важно, что это принципиальные соглашения, которые влекут за собой реализацию конкретных проектов, привлечение реальных инвестиций. И это особо подчеркивалось сегодня китайской стороной: Пекин хочет и готов интенсифицировать финансирование и наращивать портфель совместных проектов. Для России и Китая это означает одно - экономический рост.

Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра:



- Сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Китаем носит системный характер. Но если раньше речь шла по большей части о диверсификации поставок, то сегодня мы ожидаем более глубокого сотрудничества. Важно, что в ходе нынешнего форума в Пекине во главу угла акцент был сделан на сотрудничестве в области науки и технологий. Это принципиально новый подход к выстраиванию партнерских отношений, более глубокий уровень, т.к. технологическое лидерство - это ключевой фактор конкуренции на современном рынке.