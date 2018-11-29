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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые разгадали, почему в эпидемии чумы выживали крысы

Текст: Лариса Ионова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи Петрозаводского государственного университета выяснили, почему в Средние века крысы выживали от бубонной чумы, а люди гибли.

Фото: depositphotos.com
Эпидемия таинственной неизлечимой болезни накрыла США

Оказывается, при заражении чумной палочкой клетки организма человека не просто погибают, а провоцируют при этом дальнейшее воспаление, запускается механизм гибели клеток, позволяющий инфекции удерживаться в организме до его полной капитуляции.

Во время исследования механизмов врожденного иммунитета у млекопитающих они изучали ответную реакцию организма на возбудителя чумы - чумную палочку и ее близкого родственника - палочку псевдотуберкулеза.

Бывает два типа смерти клеток: апоптоз и пироптоз. В первом случае клетка распадается на фрагменты, окруженные оболочкой, которые пожирают другие клетки - макрофаги. Во втором случае при этом нарушается целостность оболочки, так что содержимое клетки попадает в межклеточное пространство и "заражает" остальные. Начинается воспаление организма в целом. Как утверждают ученые, для гибели клеток человека характерен пироптоз.

"Полученные знания можно будет применять при лечении заболеваний, вызванных подобными бактериями", - считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Петрозаводского государственного университета Александр Полторак.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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