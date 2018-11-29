Это популярное приложение для Android лучше удалить

Многие фанаты Android-девайсов уверены, что без регулярной так называемой "очистки памяти" их смартфон будет хиреть, дохлеть и очень быстро ничего не сможет делать. Потому что все ресурсы его будут исчерпаны запущенными и зависшими в памяти программами.

Насколько эффективны приложения-чистильщики, вопрос спорный, хотя цифры говорят сами за себя - количество установок наиболее популярных из них исчисляется миллиардами. Да и приложения вроде бы безопасные и выглядят полезными: нажал кнопку и якобы очистил память. Заодно можно и кэш стереть (хотя это можно сделать и в настройках Android).

Однако, как выяснили ребята из компании Kochava, за рекламой, которую демонстрируют чистильщики, скрывается огромная мошенническая схема. Своими изысканиями они поделились с BuzzFeed.

По данным Kochava, в схеме участвовали сразу несколько популярнейших приложений, таких как Clean Master, Battery Doctor, CM File Manager, CM Locker, установленных на два миллиарда устройств во всем мире. Их разработчики - компании Cheetah Mobile и Kika Tech.

Сама схема выглядит примерно так. В вышеназванных приложениях демонстрируется программа других мобильных программ (обычно это баннер в верхней или нижней части страницы). Если пользователь нажимает на баннер и устанавливает рекламируемое приложение, создатели приложения, разместившие рекламу, получают вознаграждение. Его размер может составлять от 50 центов до 3 долларов.

Используя собственные технические решения, создатель Clean Master и Battery Doctor смогли вводить в заблуждение разработчиков рекламируемых приложений, отправляя им информацию о том, что установка была произведена именно благодаря клику на баннер в программе Cheetah Mobile или Kika Tech. За это компания незаконно получала денежные суммы, размер которых может составлять сотни миллионов долларов.

Представители Cheetah Mobile выступили с утверждением о невиновности компании. Google начала расследование инцидента, удалив из каталога приложений Battery Doctor и CM Locker.

Пользователям же рекомендуется поразмыслить над тем, стоит ли вообще пользоваться приложениями, польза от которых сомнительна.