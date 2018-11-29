В Государственном агентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР предложили передать в безвозмездное пользование Федерации бильярда страны помещение площадью более 500 квадратных метров во Дворце спорта имени Кожомкула сроком на 10 лет. Своей "жилплощади" в данный момент у федерации нет.

Как объяснили в госагентстве, передача необходима для подготовки резерва и поддержания победных традиций в республиканском бильярде, создания условий для его развития.

- В целях оказания господдержки социально значимым проектам и инициативам государственное здание может быть предоставлено в безвозмездное временное пользование некоммерческим и международным организациям, - отметили в ведомстве.

В случае, если помещение передадут федерации, у всемирно известного киргизского бильярдиста Каныбека Сагынбаева, наконец, появится реальная возможность осуществить свою мечту - открыть школу бильярда в стране. Он пытался сделать это еще в 2012 году, в том же Дворце спорта. Однако из-за бюрократических проволочек у него не получилось воплотить в жизнь свою идею. "Там проходят выставки, ярмарки, концерты. Некоторые территории отданы под склады", - сетовал Каныбек.

В госагентстве полагают, что бильярдисты своими победами на международных соревнованиях заслужили передачу им в безвозмездное пользование помещения во Дворце спорта. Ребята не раз доказывали, что киргизстанцы входят в число сильнейших на планете в одной из самых популярных игр. Тот же Каныбек Сагынбаев является неоднократным победителем различных международных соревнований по бильярдному спорту. Именно он в 2007 году выиграл первый в истории чемпионат мира по динамичной пирамиде в Санкт-Петербурге, через три года повторил успех в Германии, а в 2014-м стал лучшим в этой дисциплине в Казахстане. А киргизстанец Данияр Лепшаков в октябре 2018-го в третий раз подряд выиграл представительный международный турнир на приз Ивана Саввиди (комбинированная пирамида).

P.S.



В январе 2019-го исполнится год со дня смерти основателя Федерации бильярда КР Юрия Горбунова. Он скончался в возрасте 80 лет. Имел звания мастера спорта СССР и мастера спорта международного класса. Более 40 лет подряд был чемпионом страны. Возглавлял федерацию в течение 15 лет. Внес огромный вклад в развитие русского бильярда в республике.