Новые лекарства нередко воспринимаются как панацея. Но проходит время, и становится очевидным: чуда не произошло. Именно как чудо было воспринято в середине прошлого столетия появление пенициллина. Во время Второй мировой войны он спас миллионы солдат от раневой инфекции. И после войны он еще немало лет был спасением против того же туберкулеза, других инфекций. Наступили иные времена, и пенициллин утратил свое могущество, ушел в прошлое. Постоянно создаются новые антибиотики. Но и они уходят. Почему? Об этом обозреватель "РГ" беседует с академиком РАН Геннадием Онищенко.

Геннадий Онищенко: Чуда не состоялось лишь потому, что, создав антибиотик, человек забыл о том, что все живое на земле находится в постоянном биологическом равновесии. Применение же одного живого (антибиотик это продукт живого организма. - И.К.) против другого с нарушением законов природы обречено.

Но разве человек не венец природы?

Геннадий Онищенко: Конечно же, нет! Он всего лишь один из продуктов этой природы и, по моему глубокому убеждению, не самый совершенный. То, что он творит, особенно последние две сотни лет, лучшее тому доказательство. Мы хищнически уничтожаем исчерпаемые запасы энергии, грубо, не рационально расходуем кислород. Только за последние 50 лет человек сжег двести миллиардов тонн кислорода. Это столько же, сколько израсходовано за всю эволюцию живой природы на Земле.

Ничего себе характеристика антибиотиков, создание которых признано одним из самых больших прорывов в истории мировой медицины. Отмечено Нобелевской премией. Мы-то на них уповаем, а вы утверждаете, что они - поход против всего живого. А значит, и против нас самих. Куда же человеку податься?

Геннадий Онищенко: Да, антибиотики спасли жизнь миллионам. Но в последние годы стали большой проблемой из-за формирования резистентных (устойчивых) штаммов. Близкий к обсуждаемой проблеме пример. С 1980 года на планете не регистрируется самое опасное заболевание, которым болел только человек, - оспа. Оспа, которая была естественным регулятором численности населения Земли, осталась только в литературных памятниках и священных писаниях. Это стало возможным благодаря вакцинации. Безусловно, дело благое. Но никто не может просчитать возможные последствия этого события. А поскольку свято место пусто не бывает, то непонятно, кто займет нишу, которую освободила оспа.

Но вернемся к антибиотикам. Простейший пример. Ребенку, больному дизентерией, врач назначил семидневный курс антибиотика. Мама начала давать лекарство ребенку. Через два дня ушла температура, нормализовался стул. Ребенок стал активным, жизнерадостным. И мама, по своему разумению, прекратила курс лечения. Оправдывая себя тем, что любое лекарство приносит не только пользу, но и вред. Зачем зря травить малыша? Но... У этого ребенка, благодаря антибиотикам, погибла лишь слабая часть дизентерийной палочки. А сильная приобрела устойчивость к препарату. Не исключено, что больной ребенок успел заразить кого-то другого. И на этого другого данный антибиотик действовать не будет. Вот такая цепочка. Вот так природа платит за вмешательство в нее.

Существуют антибиотики резерва. Они уже разработаны, налажено их производство. Но их специально не внедряют в лечебную практику

Очень опасно использование антибиотиков по поводу и без подвода. Наша склонность к самолечению, вера во всемогущество этих препаратов... Вредим сами себе, своим близким. Поднялась температура - глотаем антибиотики. Возник кашель - тот же антибиотик. А это ведет к развитию дисбактериоза. В каждом из нас более двух килограммов полезных микробов. А безграмотный прием антибиотиков может их полностью уничтожить. И на долгое время нарушается деятельность всего организма.

Антибиотики лишаются ауры всемогущего лекарства. Но постоянно идет создание новых: их теперь более ста. А с 2015 года по инициативе ВОЗ проводится Всемирная неделя информированности об этих препаратах. Чуть ли не главная задача специалистов - суметь сохранить антибиотики как ценный ресурс для человечества. Вы говорите вмешательство. А как быть с постулатами, рекомендациями Мичурина о том, что мы не можем ждать милостей от природы, что взять их у нее наша задача?

Геннадий Онищенко: Мичурин и его последователи умели вмешиваться в природу, не нарушая ее законов. Мы же сегодня используем те же антибиотики в промышленном птицеводстве. И объемы здесь в сотни раз больше, чем при лечении инфекционных заболеваний. В результате человек, который никогда в жизни не использовал антибиотики как лекарственное средство, в случае серьезного заболевания оказывается не восприимчивым к ним. Потому что, потребляя мясо птицы, в котором превышены разрешенные нормы антибиотиков, он стал к ним не восприимчив.

Скажу больше. Известно, что человек специально культивирует антибиотикоустойчивость возбудителей бактериальных инфекций. Делается это в разных целях. Когда 18 сентября 2001 года после уничтожения символа американского могущества - башен-близнецов в Нью-Йорке, в США началась так называемая "конвертная война": известным журналистам, сенаторам были разосланы почтовые отправления, при вскрытии которых из них высыпался серый порошок, оказавшийся спорами сибирской язвы. У получателей начиналась тяжелейшая сибириязвенная пневмония. Оказалось, что ни один из имеющихся в медицинских учреждениях США антибиотиков не действует на этого возбудителя. Лишь потому, что это был штамм из военного института армии США. Специально культивированный для биотерроризма и не восприимчивый ни к одному из существующих антибиотиков.

И значит, казалось бы, почти безобидная устойчивость микробов к антибиотикам может использоваться в людоедских целях?

Геннадий Онищенко: Конечно. Попытки человека использовать опасные инфекционные заболевания для решения военных и политических задач известны с древних времен. Например, колонисты, завоевавшие американский континент, раздавали аборигенам одеяла, которыми ранее накрывали больных оспой. Это вызывало пандемию среди местного населения. Потери умерших от оспы были куда больше, чем от ведения боевых действий с помощью огнестрельного оружия. Не случайно микробы рассматриваются как один из трех видов оружия массового уничтожения.

Выходит, мы обречены на постоянное создание новых антибиотиков, которые не только от болезней способны защитить, но и против биологического оружия?

Геннадий Онищенко: Действительно, с начала эры антибиотиков в медицинской практике сменилось несколько их поколений. Каждый раз более сложных, более дорогих. Кроме того, существуют так называемые антибиотики резерва. Они уже разработаны, налажено их производство. Но их специально не внедряют в лечебную практику. С тем чтобы можно было использовать их при возникновении пандемий естественной или искусственной природы.

Геннадий Онищенко: Очень опасно использовать антибиотики по поводу и без повода.Фото: Сергей Куксин/ РГ

А конкретно, например, против туберкулеза? Ведь признано ВОЗ, что он не уходит, что его все больше, что он - частая причина инвалидности и смертельных исходов. И не очень в этом уступает сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям.

Геннадий Онищенко: Только не надо замыкаться в антибиотиковой терапии. При том же туберкулезе очень важна своевременная вакцинация. Достижения современных биотехнологий и синтетической биологии вселяют некий оптимизм. Идет разработка высокоэффективных вакцин, антибиотиков, лекарств принципиально другого класса.

Принципиально другого? То есть?

Геннадий Онищенко: Имею в виду препараты, к которым микробы не смогут приспосабливаться. Только не надо забывать, что тот же туберкулез - это древнейшее социально обусловленное заболевание: условия жизни, структура питания, бедность... Все это факторы развития палочки Коха. В 2017 в России выявлено 64 530 новых случаев туберкулеза. И лечить его, как и в былые времена, чрезвычайно сложно. Выяснилось, что в 2016 году лекарственная устойчивость среди больных туберкулезом составляла 27,5 процента. А в 2017 году уже 28,2 процента. А при туберкулезе легких - 32,7 и 34 процента соответственно. Значит, лечение каждого третьего больного туберкулезом легких особенно затруднено.

Что делать?

Геннадий Онищенко: Относиться к профилактике и лечению туберкулеза как к важнейшему приоритету в отечественном здравоохранении. Наряду с онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями.