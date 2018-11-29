Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на боевых кораблях в 2019 году

Госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2019 году. По предварительным данным, их проведут в морских полигонах Северного флота.

О начале государственных испытаний ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что госиспытания пройдут на морских носителях - кораблях и подводных лодках. Компания-разработчик "Циркона" данную информацию не комментирует.

"Циркон", ее еще называют 3М22 - гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Дальность ее стрельбы составляет до 400 километров. Ракета будет запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с вертикальными пусковыми установками. Такие, кстати. применяют для ракет "Калибр" и "Оникс".

Предполагается, что "Цирконы" получат на вооружение атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".