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29.11.2018,  
09:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на боевых кораблях в 2019 году

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2019 году. По предварительным данным, их проведут в морских полигонах Северного флота.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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О начале государственных испытаний ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что госиспытания пройдут на морских носителях - кораблях и подводных лодках. Компания-разработчик "Циркона" данную информацию не комментирует.

"Циркон", ее еще называют 3М22 - гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Дальность ее стрельбы составляет до 400 километров. Ракета будет запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с вертикальными пусковыми установками. Такие, кстати. применяют для ракет "Калибр" и "Оникс".

Предполагается, что "Цирконы" получат на вооружение атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

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