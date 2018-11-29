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29.11.2018 21:14
Рубрика: Общество

Глава Минприроды взял под свой контроль охрану озера Байкал

Текст: Елена Березина

Вопрос исполнения мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" находится на контроле у министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, сообщили "РГ" в Минприроды.

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Счетная палата РФ пришла к выводу о неэффективности использования 8,4 миллиарда рублей бюджетных средств, потраченных в 2015-2018 годах на ФЦП. По данным аудиторов, экологическая обстановка на Байкале за три года не только не улучшилась, она продолжила ухудшаться. Из девяти показателей ФЦП в 2015 году не было достигнуто шесть, в 2016 году - семь, а в 2017 году - четыре.

Более того, в прошлом году два показателя выполнены за счет корректировки их значений под фактически ожидаемые.

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"Проверки эффективности всех программ были инициированы сразу в мае-июне 2018 года Дмитрием Кобылкиным, как только он заступил на свой пост, - сообщила заместитель директора департамента управления делами и кадровой политики Минприроды Наталья Хлопунова. - Проверки по ФЦП Счетной палаты также проводились в это время. Все выводы СП РФ получены, выводы собственных проверок также легли в основу решения о создании координирующей рабочей группы по ФЦП. Подробный разбор проводился уже неоднократно. В настоящее время проведены все необходимые установочные совещания с региональными властями, потенциальными исполнителями работ для предотвращения повторения подобного подхода".

Общество Экология Правительство Минприроды Экология Байкала
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