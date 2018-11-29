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29.11.2018 12:13
Рубрика: Экономика

Глава ВТБ пришел на закрытый прием в костюме джедая

Текст: Надежда Толстоухова

Главной новостью с инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет" стало появление главы ВТБ Андрея Костина в костюме джедая. Вчера вечером Костин на закрытом приеме для участников форума обратился к ним в образе рыцаря-джедая из "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби. Он предстал перед инвесторами в образе Оби-Ван Кеноби, учителя Люка Скайуокера из саги "Звездные войны". В роли самого Люка на сцене появился первый заместитель правления ВТБ Юрий Соловьев. "Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!" - обратился к гостям Костин. "Привет славному ордену инвест-джедаев!" - сказал Соловьев. После этого они разыграли небольшую сценку, передает РБК.

Звучали шутки про "Звезду смерти", запугивающую Республику санкциями, на экране показывали Дарта Вейдера, говорящего голосом почтальона Печкина. "Наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила", - заключил Скайуокер после короткого диалога с Оби-Ваном.

По словам приглашенных, прием проходил в стиле и декорациях знаменитой саги, но только топ-менеджеры банка появились перед публикой в костюмах ее героев. Остальные гости были в вечерних нарядах. На прошлогоднем приеме Костин был в образе Иосифа Сталина, Соловьев - Никиты Хрущева.

К слову, с весны этого года капитализация ВТБ на Московской бирже упала на 34 процента.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ
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